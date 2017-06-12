HDP’li Alp Altınörs için tahliye kararı

Dokuz aydır cezaevinde olan HDP eski eş genel başkan yardımcısı Alp Altınörs hakkında tahliye kararı çıktı.
Altınörs, ‘Ankara katliamı’nda yaşamını yitiren Zakir Karabulut’un cenaze törenine katıldığı için ‘terör örgütü üyeliği’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Tahliye kararını avukat Kazım Bayraktar Twitter’dan duyurdu.
HDP Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs hakkında tahliye talebimiz bugün kabul edildi. Tahliye müzekkeresi yazıldı. Mücadeleye devam…
— Kazım Bayraktar (@Kazim_Bayraktar) June 12, 2017