HDP’li Alican Önlü’ye ‘propaganda’ suçundan bir buçuk yıl hapis

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’ye bir buçuk yıl hapis cezası verildi.
Kentte 4 Eylül 2015’te çıkan çatışmada bir polis hayatını kaybederken saldırıyı yapan iki PKK’lıdan biri öldürüldü, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Önlü hakkında yaralı PKK’lının ambulansla hastaneye kaldırılmasında rol oynadığı ve öldürülen PKK’lının Tunceli Cemevi’ndeki cenazesine katıldığı suçlamasıyla Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Önlü hakkında ‘terör örgüt propagandası yapmak’ suçundan açılan dava bugün sonuçlandı. HDP’li vekili bir yıl altı ay hapis cezası verildi.
Önlü, karara istinaf mahkemesinde itiraz edecek.