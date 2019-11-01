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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Abdullah Zeydan’a da tahliye kararı

Eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan’ın, yargı reformu paketi çerçevesinde tutuklu ve hükümlü bulunduğu Edirne Cezaevi’nden tahliyesi için karar verildi.

Abdullah Zeydan. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gazete Duvar’ın haberine göre, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da avukatlığı üstlenen Mahsuni Karaman, yargı reformu paketi çerçevesinde yapılan itiraz ile Zeydan hakkında mahkemenin tahliye kararı verdiğini açıkladı. Karaman, Twitter’dan yaptığı açıklamada şöyle dedi: “4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 26. dönem HDP milletvekili Abdullah ZEYDAN ile ilgili; Hakkındaki hükmün, yasal değişiklik nedeniyle temyizi üzerine infazın durdurulması ve TAHLİYE kararı verildi.”

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