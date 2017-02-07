HDP’li 55 vekile toplamda 18 müebbet ve 3 bin 126 yıl hapis cezası isteniyor

HDP’li 55 milletvekili hakkında toplamda 3 bin 126 yıl ve 18 müebbet hapis cezası isteniyor.

Dihaber’in haberine göre, HDP Hukuk Komisyonu vekillerin hukuki durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Meclis’te Mayıs 2016’da kabul edilip Haziran’da yürürlüğe girmesiyle vekillerin dokunulmazlığını kaldıran düzenleme sonrası, HDP’liler için hazırlanan 510 fezleke davaya dönüştü.

Eş başkanlar Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ dahil 55 vekil hakkında 645 farklı suçtan toplamda 3 bin 126 yıl hapis ve 18 kez müebbet isteniyor.

‘Rekor’u elinde bulunduran Demirtaş hakkında toplamda 486 yıl hapis ve iki müebbet; Yüksekdağ hakkında ise 192 yıl hapis ve bir müebbet talep ediliyor.

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü. Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla bu sayı yeniden 12’ye yükseldi.