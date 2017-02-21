HDP’den Yüksekdağ tepkisi: 80 milyon böyle pespaye bir iktidarı hak etmiyor

HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, tutuklu liderleri Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin gerekçesinin referandum olduğunu savunarak, “80 milyon insan böyle pespaye bir iktidarı hak etmiyor” dedi.

Kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu söyleyen Yıldırım, “Meclis artık millet iradesinden kopmuş utanç verici işler yapan bir siyasi iktidara tanıklık ediyor. Utanç verici işler yapılıyor. Millet iradesini diline pelesenk edenler, millet iradesinin nasıl ayaklar altın alındığı günleri bu ülkeye bir utanç olarak yaşatıyor” dedi.

HDP’li vekil şöyle devam etti: “Şu karar ne zaman alınmış biliyor musunuz? Eylül ayında. Beş buçuk ay önce. Yargıtay Adalet Bakanlığı’na ne zaman yazmış? Kasım’ın başında. Ne zaman üç buçuk ay önce peki niye bugün çünkü o zaman referandum yoktu.”

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Bugün Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.