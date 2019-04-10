HDP’den YSK’ya tepki: Adeta oyun oynadı, tuzak kurdu

HDP, KHK’yla ihraç edilen belediye başkan adaylarının, sandıktan birinci çıksalar bile mazbata alamayacağını açıklayan Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) eleştirdi.

Fotoğraf: Reuters

YSK, KHK’yla ihraç edilen adayların, kamu görevi yapamayacağını belirterek ikinci sıradaki adaylara mazbataların verileceğini açıklamıştı. Bu karar en çok HDP’yi etkiledi. YSK’nın bazı ilçelerde ikinci sıradaki AKP’lilere mazbata vermesi bekleniyor.

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HDP, Twitter’dan yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Van Edremit-Tuşba-Çaldıran; Erzurum Tekman ve Digor Dağpınar’da YSK seçilmiş başkanlarımıza mazbata verilmemesini kararlaştırdı. KHK’li olanların adaylığını kabul edip seçime girmelerine izin veren YSK, aldığı bu kararla ‘tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası’ haline gelmiştir

‘Seçilme yeterliliği var’ diyen YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur. YSK, sandıktan çıkan halk iradesine karşı geliştirilen AKP darbesinin bir aracı haline gelmiştir. Halk sözünü söylemiş kararını vermiştir. YSK’ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur.”