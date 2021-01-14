HDP’den yeni ‘Kobani fezlekeleri’ne tepki

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, partinin kapatılmak istenmesi ve Kobani olayları nedeniyle yeni fezleke hazırlanmasına dair, “Partilerin yargılanma yeri sadece sandıktır” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre Ankara başsavcılığı, Kobani olaylarının meydana geldi günlerde HDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olanlar hakkında fezleke hazırlıyor.

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Hakkında fezleke hazırlananların arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, grup başkanvekilleri Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Sezai Temelli, Pero Dundar, Fatma Kurtulan ve Serpil Kemalbay Pekgözegü yer alıyor.

Bugüne dek HDP’li vekiller hakkında 914 fezleke Meclis’e ulaşırken, hakkında fezleke düzenlenmeyen HDP’li yok.

‘Hesabı seçmene veririz’

Kapatma tartışmalarını ve fezlekeleri değerlendiren HDP’li Beştaş, “Partilerin yargılanma yeri sadece sandıktır. Hesabı yalnızca seçmene veririz. Olumlu ya da olumsuz görüşlerini seçmenler, sandıkta gösterirler” ifadesini kullandı.

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Beştaş, HDP’nin eski liderleri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yer aldığı 108 kişinin suçlandığı Kobani iddianamesini ‘siyasi bir metin’ olarak tanımladı, partinin ‘şiddetle ilişkilendirilemeyeceğini’ dile getirdi.

HDP’li yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, demokratik siyasete inanan, şiddetsiz bir çözüm için bedel ödeyen bir partiyiz. Burada bir kumpas var. HDP’yi devre dışı bırakmak istiyorlar. Burada gasp edilmek istenense halkın iradesidir. Tıpkı kayyımlar gibi. Fezlekeleri okuyorum, acı acı gülüyorum. Her sözümüz bir fezleke.”

IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki Kobani kentine yönelik kuşatmasının sokak çatışmalarına dönüşmesi üzerine 6 Ekim 2014’te Türkiye’de birçok kentte binlerce kişi eylem başlatmıştı. Eylemlerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti. HDP, o dönem insanları sokağa çağırarak şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlanıyor.