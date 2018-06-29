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HDP’den vekil seçilen Leyla Güven’e önce tahliye sonra tutuklama

 

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven hakkında aynı gün içinde hem tahliye hem de tutuklama kararı verildi. Güven, cezaevinden çıkamadı.

Fotoğraf: DTK

Güven, altı ay önce ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘örgüt kurup yönetme’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Hakkari’den HDP adayı gösterilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğini kazanmasının ardından tahliye için Diyarbakır 9’uncu Ağır Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.

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Mahkeme, bugün dosyadaki delil durumunu da dikkate alarak adli kontrolün yeterli olacağına karar verdi ve oybirliğiyle Güven hakkında tahliyeye hükmedildi.

Ancak Diyarbakır başsavcılığı, tahliye kararına karşı bir üst mahkeme olan Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

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Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Güven için tekrar tutuklama isteyen savcılık, tahliye müzekkeresini de Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne göndermedi.

DHA’nın bildirdiğine göre savcılığın itirazı sonuç verdi ve Güven için cezaevinden çıkmadan bir kez daha tutuklama kararı verildi.

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