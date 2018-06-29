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Yaramazlara biraz batar!

HDP’den vekil seçilen Leyla Güven tahliye edildi

 

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven tahliye oldu.

Fotoğraf: DTK

Güven, altı ay önce ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘örgüt kurup yönetme’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

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Hakkari’den HDP adayı gösterilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğini kazanmasının ardından tahliye için Diyarbakır 9’uncu Ağır Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.

Başvuruda Anayasa’nın siyasi faaliyette bulunma hakkını kapsayan 67’nci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) bir protokolünde güvenceye alınan serbest seçim hakkına atıf yapıldı.

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Güven’in tahliye edildiği haberini HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş duyurdu.

HDP’den vekil seçilen Leyla Güven için tahliye başvurusu: Anayasa’ya aykırı

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