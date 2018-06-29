HDP’den vekil seçilen Leyla Güven tahliye edildi

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven tahliye oldu.
Güven, altı ay önce ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘örgüt kurup yönetme’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Hakkari’den HDP adayı gösterilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğini kazanmasının ardından tahliye için Diyarbakır 9’uncu Ağır Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.
Başvuruda Anayasa’nın siyasi faaliyette bulunma hakkını kapsayan 67’nci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) bir protokolünde güvenceye alınan serbest seçim hakkına atıf yapıldı.
Güven’in tahliye edildiği haberini HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş duyurdu.
Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven serbest. ✌🏿✌🏿
— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) June 29, 2018