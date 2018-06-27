HDP’den vekil seçilen Leyla Güven için tahliye başvurusu: Anayasaya aykırı

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven, yargılandığı mahkemeye tahliye başvurusu yaptı.

Güven, altı ay önce ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘örgüt kurup yönetme’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

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Hakkari’den HDP adayı gösterilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğini kazanmıştı.

‘Tahliye edilsin’

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, tahliye için Diyarbakır 9’uncu Ağır Mahkemesi’ne başvurdu.

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Başvuruda anayasanın siyasi faaliyette bulunma hakkını kapsayan 67’nci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bir protokolünde güvenceye alınan serbest seçim hakkına atıf yapıldı.

Avukat, anayasanın 19, sözleşmenin de 5’inci maddesi uyarınca müvekkilinin tahliyesini istedi. Baydemir, Güven’in tutukluluğunun anayasa ve sözleşmeye aykırı olduğunu savundu.