HDP’den Van ve İzmir’de miting: Barajları Demirtaş olup yıkacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’nin nasıl oy aldığını anlamadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Buldan, İzmir’de düzenlenen mitingde binlerce HDP’liye hitap etti.

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Buldan, 24 Haziran’ın sandıklarda ders verme günü olduğunu belirterek sandıklara atılacak olanın bir pusuladan ibaret olmadığını, sandıktan özgürlük ve umut çıkacağını dile getirdi.

‘Bilal’e sor anlatsın’

HDP lideri, “Kürt annelerini bu şekilde ağlatan bu PKK terör örgütü, bu HDP nasıl oluyor da hâlâ oy alıyor, anlamakta zorlanıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da yanıt verdi.

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Buldan, şunları ifade etti: “Demirtaş’ta HDP’den korkuyorlar. O kadar büyük bir tedirginlik var ki, her gün bu ülkenin cumhurbaşkanı yalanlarla iftiralarla HDP’yi ve Demirtaş’ı karalamaya çalışıyor. Dün Recep bey ‘HDP hala bu milletten oy alıyor inanamıyorum’ diyor. Biz de kendisine şöyle diyoruz; kolayı var, Bilal’e sor sana tane tane anlatsın HDP nasıl oy alıyor.”

Buldan, kendilerinin anılacağı tarihin 7 ve 24 Haziran, AKP’nin ise 17-25 Aralık olacağını anlattı.

‘Oylarımıza sahip çıkacağız’

HDP’nin diğer bir diğer eş başkanı Sezai Temelli de Van’da miting yaptı.

‘Hangi oyunlar oynanırsa oynansın kendilerinin oyuna gelmeyip oylarına sahip çıkacaklarını’ ifade eden Temelli, “Bu ülkeye demokrasi barış gelmesin diye hala nefret dolu dilleriyle, ayrımcı dilleriyle, düşmanlaştıran dilleriyle konuşuyorlar” dedi.

HDP lideri, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan seçim kavgasına dair şunları kaydetti: “Suruç’ta masum insanları katlettiler. Biz dedik ki; ‘Ölenler arasında ayrım yapmayın. Bu provokasyonlar arkasında kim varsa ortaya çıkarın.’ Savcılara çağrı yaptık; herkesin önünde insanlar katledildi. Otopsi raporları ortada, suçlar ortada, kayıtlar ortada, suçlular ortada ama hiçbir suçlu gözaltına bile alınmadı. Buna karşılık sabahtan akşama kadar HDP’yi suçluyorlar. O kadar acze düşmüşler ki ancak HDP’yi suçlayarak ayakta kalacaklarını sanıyorlar. Tek hesapları bu. HDP’yi düşmanlaştıralım, halkları düşmanlaştıralım. Böyle ayakta kalacağını sanıyorlar. Bu hesabı bozacağız. Hep birlikte bu hesabı bozacağız.”

HDP’nin düşmanlaştırılmasıyla baraj altında bırakılmak istendiklerini dile getiren Temelli, “7 Haziran’da ve 1 Kasım’da barajların altında kaldık mı ki 24 Haziran’da kalalım? O barajları taş olacağız, Demirtaş olacağız başlarına yıkacağız. 24 Haziran’da da barajı onların başlarına yıkacağız” dedi.

Temelli, “HDP 80 değil 180 vekille Meclis’e girecek” dedi.

‘Amed’i görseydi anlardı’

HDP lideri, 7 Haziran’da ‘büyük insanlığın yürüyüşünü başlattıklarını’ belirterek “Onlar ise çöktürme planlarıyla, savaş politikalarını başlattılar. Ama biz 1 Kasım’da inadına HDP dedik. Ve şimdi diyoruz ki ‘senle değişir.’ Ve şimdi hep birlikte demokratik cumhuriyeti inşa edeceğiz” diye konuştu.

Temelli de Erdoğan’ın sözlerine şu cevabı verdi: “Soruyor, ‘Bu HDP nasıl oluyor da hala bu kadar oy alıyor?’ Van’a geldiğinde görmemiş, görseydin burayı nasıl aldığını anlardı. Görseydi Amed’i, İstanbul’u, İzmir’i, Cizre’yi çok iyi anlardı. Türkiye’nin her yerindeyiz. Sen o oyları çalmasan HDP çok daha fazla oy alacak. Sen HDP nasıl bu kadar oy alıyor diye şaşırma ben nasıl bu kadar oy aldım diye şaşır. 24 Haziran’da bunların hesabını hep birlikte soracağız. Buradan 1 oy bile olmaz.”

‘Şuur sende ne arar’

HDP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim hafızamızla alay edercesine İstanbul mitingine Tansu Çiller çağırmış. O da demiş ki; ‘Milli şuur…’ Yahu sende şuur ne arar! Biz seni 90’lardan biliyoruz. Şuursuzluk ödülü verilse hepsini sen alırsın. Ama Tansu Çiller’le, Mehmet Ağar’la 90’lara öykünüyorlar. Hani bir başkanları vardı, Davutoğlu o da bir ara 90’lara öykünmüştü. Beyaz Toroslardan bahsetmişti, Van’a gelip. Bunların hepsini Beyaz Toroslara bindirip faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız.”