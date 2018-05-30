HDP’den tutuklu adayı için şarkı: ‘Demirtaş ez im – Demirtaş benim’

HDP, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için hazırlanan seçim şarkısını klip eşliğinde yayınladı.
Partinin resmi Twitter hesabından paylaşılan ‘Demirtaş ez im – Demirtaş benim’ başlıklı şarkı için çekilen klipte, kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi yer aldı.
Videoda yurttaşlar, yüzlerine taktıkları Demirtaş maskelerini sırayla çıkartıyor.
“Demirtaş kimdir” sorusuyla başlayan klip, HDP’li siyasetçinin “Türkiye’nin bütün ezilen halkları… Demirtaş ben değilim, Demirtaş sizsiniz siz!” sözleriyle son buluyor.
Demirtaş ez im – Demirtaş benim pic.twitter.com/A2L06HqK5p
— HDP (@HDPgenelmerkezi) May 29, 2018
Öte yandan Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, seçim kampanyasını Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yürütmek zorunda kalan HDP’li siyasetçiye seçmenlerin çektirdiği fotoğrafları ulaştırdı.
Bu kez yanımda selamlarınız ve dualarınızla birlikte, gönderdiğiniz fotoğraflar da var 🙂 pic.twitter.com/rK1tR3VVZg
— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) May 30, 2018
Başak Demirtaş, bir başka mesajında ise “Herkes gibi ben de özledim. #DemirtaşSerbestKalmalıAYM” diye yazdı.
Demirtaş’ın tahliyesi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapılmıştı.