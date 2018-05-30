HDP’den tutuklu adayı için şarkı: ‘Demirtaş ez im – Demirtaş benim’

Amerika Dışişleri Bakanlığı, 200 ülke ve bölgeyi kapsayan ‘İnanç Özgürlüğü Raporu’nda Türkiye’nin resmi olarak ‘FETÖ elebaşı’ kabul ettiği Fethullah Gülen’i ‘sürgündeki din adamı’ olarak nitelerken, Gülen cemaatine mensup kişi sayısının dört milyon olduğunu öne sürdü. Raporda iddia edilen bu rakam Türkiye nüfusunun yüzde beşine tekabül ediyor.