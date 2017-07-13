HDP’den TRT hakkında suç duyurusu: Kamu zararına neden oluyor

HDP, partilerine yönelik haberlere yer vermediği gerekçesiyle kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT hakkında suç duyusunda bulundu.

Ankara başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sunan HDP, TRT’yi ve yöneticilerini ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘haberleşmenin engellenmesi’yle suçladı.

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‘Suç tarihi’nin 3 Ocak-13 Haziran olduğu belirtilen dilekçede, söz konusu tarihlerde TRT’nin, HDP’nin Meclis grup toplantılarını hiç yayınlamadığı, ambargo ve sansür uyguladığı belirtildi.

TRT’nin yayınlarının siyasi parti ve demokratik gruplarla ilgili fırsat eşitliği ilkesini gözardı eden, kamuoyunun özgürce kanaat geliştirmesini engelleyen nitelikte olmaması gerektiğine işaret edilen dilekçede, “Tüm yurttaşların vergileriyle finanse edilen ve kamu yayıncılığını eşit ve tarafsız yürütmesi anayasal bir zorunluluk olan TRT Haber Kanalı, canlı yayınlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sadece üç siyasi parti varmış gibi davranmakta ikinci büyük muhalefet partisi olan HDP’yi yok saymaktadır” dendi.

YSK kanıt oldu

TRT Haber’in referandum öncesinde ‘Evet’e açıkça destek çıkan yanlı yayınları nedeniyle tarafsızlığnı yitirdiği belirtilen dilekçede, buna kanıt olarak YSK’nin kanala verdiği cezalar gösterildi: “TRT Haber kanalı hakkında 1 Kasım 2016 tarihinde yapılan genel seçimler öncesi gerçekleştirdiği taraflı seçim yayınları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından 18 uyarı, 57 program durdurma cezası verilmiştir.”

HDP, kanalın yayınlarının TRT genel müdürü ve TRT yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda gerçekleştiğini kaydetti.

‘Kanun ihlali’

Dilekçede şunları kaydedildi: “Bunun yanında, TRT yönetimini görevini kötüye kullanmakta, yasaları çiğnemektedir. TRT Kanunu’nda yukarıda da bahsedildiği gibi tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkelerinin yanı sıra; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak ilkeleri de yer almaktadır. TRT yönetimi kendi kanununu ihlal etmekte, görevlerinin gereğine aykırı aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine ve kamunun zararına neden olmaktadır. Şikayete konu suç tarihleri arasında HDP’nin grup toplantılarından yapılan canlı yayın süresi 0 saniyedir. Yine aynı şekilde, referandum dönemi yayınlarında da HDP’ye yer verilmemiştir.”

Ceza talebi

HDP, dilekçesinin sonuç kısmında ise ceza talebinde bulundu: “Yukarıda açıklanan nedenlerle dilekçemizin işleme konularak, görevi kötüye kullanma (TCK 257) ve haberleşmenin engellenmesi (TCK 124) ile re’sen tespit edilecek suçlamalar yönünden şüpheliler tespit edilerek haklarında etkili soruşturma başlatılması ve adil yargılama sonucu cezalandırılmalarını saygıyla arz ve talep ederiz.”

Öte yandan HDP, Twitter hesabından TRT hakkında bir liralık tazminat davası açacaklarını duyurdu.