HDP’den tam destek: MHP de yararlansa, barajlar yıkılsın

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HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, tüm kesimlerin Meclis’te temsil edilmesi gerektiğini belirterek “Barajlar yıkılsın” dedi.

Diyarbakır’da “Tecrit Kaybedecek Özgürlük Kazanacak” sloganıyla partisinin düzenlediği mitingde konuşan Kemalbay, MHP’nin yüzde 10 seçim barajının ‘çok ağır olduğu’ eleştirisine konuyu getirdi.

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İlkesel olarak demokrasiyi sadece kendileri için değil ‘halklar, ezilenler ve yok sayılanlar’ için talep ettiklerini aktaran HDP lideri, barajın yıkılmasını, tüm görüş ve anlayışların Meclis’te temsil edilmesini istediklerini söyledi.

Kemalbay, sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Temsili sistemle parlamentoda bütün görüşler temsil edilsin, var mısınız?’ diyoruz. Bizler bugüne kadar barajlarla siyasi iradesi bugüne kadar parlamentoya yansıtılmayan siyasi iradesi parlamentoya yansıtılmayan bir siyaset olarak bunu söylüyoruz. Bizlerin barajlarla görüşü işte bu ilkesel görüştür. Bundan MHP de yararlanırsa yararlansın, kim yararlanırsa yararlansın, ‘Barajlar yıkılsın’ diyoruz. Barajlar olmasın halk özgür olsun. Halkın siyasi görüşleri her yerde hayat bulsun istiyoruz.”

‘Çok çocuk deyince kimi anlıyoruz?’

Kemalbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Müslüman kadınlar artık sizin de çok çocuk yapmanız lazım. 15 çocuk yapmanız lazım çünkü teröristlerin 15 çocuğu var” dediğini belirterek halka böyle bir cümle duyup duymadıklarını sordu.

Kemalbay şöyle devam etti: “Bu ülke bu kadar çok faşist iktidara tanıklık etti. Bu ülke pek çok diktatöre tanıklık etti. Fakat bu ülkede şimdiye kadar böyle bir cümle kurulmadı. Sizlerin huzurunda AKP genel başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı insanlığa davet ediyorum. Bu coğrafyada kimin çok çocuğu var? Bu coğrafyada kim 15 çocuğa kadar çocuk yapabiliyor? Çok çocuklu dediğimizde kimi anlıyoruz? Kürtleri. Kürtleri terörist ilan eden, ötekileştiren, kürtleri düşman eden bu siyaset anlayışını kınıyoruz. Bu ötekileştirme diline, bu nefret diline, bu ırkçı dile, bu cinsiyetçi dile lanet olsun.”

Öte yandan mitingde ‘yasa dışı slogan’ attıkları gerekçesiyle dokuz kişi gözaltına alındı.

Baraj tartışması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin anketlerde baraj altında gözükmesinin ardından yüzde 10’luk barajın ‘çok ağır’ olduğunu söylemişti.

AKP yönetimi de peşinen barajın indirileceğini söylemese de partilerin bir araya gelmesi fikrine sıcak bakmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise barajın düşürülmesi gerektiğini dile getirmişti.