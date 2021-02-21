HDP’den Soylu’ya yanıt: Partimiz üzerinden Erdoğan ile iktidar savaşı yürütüyor

HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün katıldığı televizyon programını, ‘Türkiye için bir utanç olarak tarihe geçmiştir’ diye nitelendirdi. Partinin açıklamasında, “Soylu o zaman sevap sayılan bu çalışmaları şimdi esasen bizim değil Erdoğan’ın günah hanesine yazmaktadır. HDP üzerinden Erdoğan ile bir iktidar savaşı yürütmektedir” dendi.

Fotoğraf: suleymansoylu.com

Partinin Merkez Yürütme Kurulu, Soylu’nun dün akşam A Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladığı programdaki ifadelerine sert yanıt verdi.

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Açıklamada, ‘Gare’deki ölümlerde payı olan ve bu vahim olayın hesabını vermek zorunda olan‘ AKP ve ortağı MHP’nin HDP’yi suçlamak için ‘devletin tüm imkanlarını kullandığı, yargı kararları, savcılık soruşturmaları ve medya manipülasyonlarıyla işlenen ağır suçun üzerini örtmeye çalıştığı‘ ifade edildi.

Yaşananlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı’ndan derhal istifa etmesi gerektiği belirtilen Soylu’nun programdaki açıklamalarıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Elinde değnek, partimize, milletvekillerimize, seçmenlerimize ve muhaliflere kin ve nefret kusmuştur. Türkiye halkları bu tür seviyesiz programları hak etmemektedir. Yalan ve iftiralarla dolu bu program, Türkiye için bir utanç olarak tarihe geçmiştir.

Çözüm süreci yaşanırken İmralı’nın ve iktidarın mesajlarını iletmek üzere Kandil’e giden Eş Genel Başkanımız Sayın Pervin Buldan başta olmak üzere partili vekillerimizin fotoğrafları program boyunca ekranlarda gösterilmiş.

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Çözüm süreci boyunca hükümetin bilgisi dışında Kandil’e yapılmış bir tek ziyaret yoktur. Her ziyarette İmralı’da devlet heyeti ve Öcalan arasında karar varılan konular muhataplarına iletilmiş, alınan yanıtlar, her seferinde devlet heyetinde yer alanlarca Erdoğan’a rapor edilmiştir. Esasen HDP’nin her Kandil ziyareti çözüm sürecinin Kandil’e gidemeyen taraflarını temsilen gerçekleştirilmiştir. Soylu o zaman sevap sayılan bu çalışmaları şimdi esasen bizim değil Erdoğan’ın günah hanesine yazmaktadır. HDP üzerinden Erdoğan ile bir iktidar savaşı yürütmektedir.“

Çözüm sürecinin sahiplenilmesi gereken, kan ve gözyaşının akmadığı bir dönem olduğu belirtilen açıklamada, “Siyasi bekası için çözüm sürecini bitiren AKP iktidarı bu süreci yaşanmamış gibi görebilir ancak o süreçte yaşananlar hafızalarda tazedir” dendi.

‘İllegal gibi gösterildi’

Çözüm sürecindeki girişimlerin yasal olduğunu vurgulayan HDP yönetimi şu ifadeleri kullandı: “Hafızalarla dalga geçercesine çözüm sürecinde kamuoyunun gözü önünde, hükümetin bilgisi dahilinde yaşanan tüm girişim ve çabalar bu seviyesiz programda illegal bir işmiş, gizli bir faaliyetmiş gibi gösterilmiştir. Zamanında olan biten resmi işleri, istediği zaman eğip bükme keyfiyeti, sadece derin bir acizliktir!”

‘Taşdemir’e iftira’

Soylu’nun Gare’ye giden HDP’li vekil olarak Dilan Dirayet Taşdemir’in adını vermesine de değinilen açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi: “Soylu program boyunca daha önce cemaatçilerin kullandığı yöntem ve dil ile HDP’li siyasetçileri hedef göstermiş, demokratik siyasette ısrar eden partimizin Ağrı Milletvekili Sayın Taşdemir’e iftira atarak nefret suçu işlemiştir.”

‘Cemaatten devralınan akıl ve yöntemler’

Gizli tanık ve itirafçı beyanlarına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İktidar sözcüleri bilmelidir ki, yargının cemaate teslim edildiği dönemde çıkarılan yasaların imkân verdiği itirafçı ve uyduruk gizli tanık ifadeleriyle sözüm ona, partimizi demokratik siyasetin dışına itmeye çalışanlar boş hayal kurmaktadır. Soylu, cemaatten devralınan akıl ve yöntemlerle hareket etmektedir. Kör fanatizm, üstünlük vehmi ile içine düştüğü derin yanılgı, kendini inkâr ile süregiden hoyratlık ve sorumlu olduğu topluma karşı duyduğu düşmanlık kifayetsizliğini örtemiyor.”

‘Tehditlerinizden korkacak tek bir HDP’li bulamazsınız’

Merkez Yürütme Kurulu’nun açıklaması şu ifadelerle sonlandı: “İftiralarınıza boyun eğecek, tehditlerinizden korkacak tek bir HDP’li bulamazsınız. Tek bir HDP’li bile kalsa Gare’de yaşananların hesabını sormaya devam edeceğiz. Biz gücümüzü hakikatin yanında durmaktan alıyoruz.”