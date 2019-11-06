Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP’den sonra CHP de bütçe komisyonu görüşmelerinin canlı yayınlanmasını istedi

CHP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinin, TBMM internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması için Meclis Başkanlığı’na başvurdu.

Fotoğraf: DHA

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel tarafından TBMM Başkanlığı’na yapılan başvuruda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam ettiği hatırlatıldı.

Reklam

Bütçe sürecinin en önemli aşamalarından birinin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler olduğu belirtilen başvuruda, yurttaşların bilgi alma hakkı, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin yurttaşlar tarafından izlenmesinin, demokrasi açısından önem taşıyacağının açık olduğu ifade edildi.

HDP’nin talebi: Bütçenin komisyon görüşmeleri canlı yayınlansın

SON HABERLER

Tutuklanan halk otobüsü şoförü: Tehdit ve takip ediliyordum, durağa daldım

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş’un emniyetteki ifadesinde bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...