HDP’den ‘Sizi yürüten adam değil’ diyen Soylu’ya: Yürüyeceğiz

HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yürüyüşlerini engelleyecekleri yönündeki açıklamasına yanıt vererek yürüyüşü gerçekleştireceklerini bildirdi.

Fotoğraf: HDP

HDP, ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması’ talebiyle açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek için yarın İstanbul’da Galatasaray’dan Taksim Meydanı’na kadar yürüyeceklerini açıklamıştı. Ayrıca HDP’liler 15 Şubat’ta doğu ve güneydoğudaki 15 kentten Güven’in Diyarbakır’daki evine yürüceklerini de duyurmuştu.

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Soylu da HDP’lilere hitaben “Şimdi ‘Apo’ içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir” demişti.

Artı TV’nin canlı yayınında Soylu’ya yanıt veren HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, bakanın ‘yargı bağımsızlığına karşı savaş açtığını’ savundu.

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HDP lideri, hükümet ve Soylu’nun yargıyı talimatla yönettiğini, bunun da Türkiye’yi çok zor koşullara sürüklediğini dile getirdi.

Temelli, “Yürüyüşler yapılacak. Çünkü demokratik bir siyaset içinde demokratik bir haklarımızı kullanıyoruz. Yasadan hukuktan aldığımız hakları kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güven, açlık grevinin 95’inci gününde. Gelecek hafta 15 Şubat’ta ise 100’üncü gününe girecek.