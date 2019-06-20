HDP’den seçmenine ‘stratejik’ sandık çağrısı

HDP, 23 Haziran İstanbul seçimi için ‘stratejik oy vermeye davet’ başlıklı mesajında seçmenine sandığa gitme çağrısında bulundu.
HDP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu mesaj paylaşıldı: “Barış ve demokrasi mücadelesine, adalet ve hukuk arayışına destek olmak için 23 Haziran’da hep birlikte sandığa!”
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.