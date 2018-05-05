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Yaramazlara biraz batar!

HDP’den seçim şarkısı: ‘Değiştir gitsin bir günde’

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Tutuklu eski eş başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan HDP, seçim şarkısını da duyurdu.

HDP’nin duyurusu, dün Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’ndaki aday tanıtım toplantısının ardından sosyal medya üzerinden yapıldı.

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HDP, ‘#YurttaşArkadaşDemirtaş’ etiketiyle şarkıyı paylaştı.

HDP’nin adayı Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

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HDP’nin adayı Demirtaş: Bu çarkı durdurabileceğimizi herkes duymalı


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