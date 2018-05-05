HDP’den seçim şarkısı: ‘Değiştir gitsin bir günde’

Tutuklu eski eş başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan HDP, seçim şarkısını da duyurdu.
HDP’nin duyurusu, dün Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’ndaki aday tanıtım toplantısının ardından sosyal medya üzerinden yapıldı.
HDP, ‘#YurttaşArkadaşDemirtaş’ etiketiyle şarkıyı paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı seçim şarkımız: Değişir hesaplar HDP’yle, değiştir gitsin bir günde. #YurttaşArkadaşDemirtaş pic.twitter.com/L7fUJF4QUI
— HDP (@HDPgenelmerkezi) 4 Mayıs 2018
HDP’nin adayı Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.