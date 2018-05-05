HDP’den seçim şarkısı: ‘Değiştir gitsin bir günde’

AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi avukat Recep Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözleriyle ilgili seçmen listelerini incelemek için isteyeceklerini belirterek “Ona göre itiraz edeceğiz” dedi.