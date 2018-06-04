HDP’den seçim raporu: Partiye yönelik 22 saldırı, 136 gözaltı, 14 tutuklama

HDP’nin tuttuğu rapora göre, seçim kampanyasının başılamasından bu yana 35 günde HDP’nin seçim çalışmalarına 22 saldırı oldu, 136 partili gözaltına alındı, 14’ü tutuklandı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, HDP kendilerine yönelik saldırı ve engellemelere ilişkin bir rapor tuttu. Raporda HDP’nin seçim çalışmalarına başladığı 28 Nisan’dan 3 Haziran tarihine kadar 35 günlük dönem içerisinde kampanya yürüten parti yöneticisi ve görevlilerin çoğunlukta olduğu 136 kişinin gözaltına alındığı, 14 kişinin de tutuklandığı tespiti yapıldı. Ankara’da seçim büroları, halk buluşmaları ve seçim stantlarına 3 Haziran’a kadar 10 kez, İstanbul’da seçim büroları ve standlarına altı kez, İzmir’de seçim çalışmalarına iki kez, Antalya’da seçim çalışmalarına iki kez, Hatay’da ve Edirne’de birer kez saldırı düzenlendi.

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Seçim çalışmalarına yapılan saldırıların yanı sıra ilginç gerekçelerle yapılan engellemeler de rapora yansıdı. Eş Genel Başkan Sezai Temelli’nin 28 Nisan’da Siirt’i ziyaretinde oluşturulan konvoya katılan araçların tamamına ceza kesildi. Temelli’nin pasaportuna el konulması ve yurtdışına çıkışının engellenmesi de raporda yer aldı. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması talebiyle başlatılan imza kampanyası için Kadıköy’de kurulan standda partililerin halay çekmesinin polis tarafından yasaklanması da rapora girdi.