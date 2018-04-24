HDP’den seçim mesajı: Kendi adayımızla, Türkiye adayıyla gireceğiz

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, erken seçimlerde oy pusulalarının fazla basıldığını belirterek “Ne yapacaksınız 550 milyon oy pusulasını?” diye sordu. HDP lideri, seçime ‘Türkiye adayı’yla gireceklerini söyledi.

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Temelli, AKP’nin “16 Nisan’da oyları çaldık, kılıfı hazırladık, işi bir an önce bitirelim” diyerek erken seçime gittiğini kaydetti.

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Mevcut durumu ‘panik seçimler’ olarak tanımlayan HDP lideri, ‘savaş karşıtlarının, emek ve demokrasi güçlerinin, Nevruz’da, 1 Mayıs’ta yan yana gelenler’in 24 Haziran’da ‘zulme ve OHAL’e son vereceklerini’ kaydetti.

‘550 milyon pusulayı ne yapacaksınız?’

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, seçimler için 550 milyon adet oy pusulası basıldığını öne sürmüştü.

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Temelli, konuyla ilgili “550 milyon oy pusulası basılmış. Matbaa sahibi Uruguay’da herhalde. Seçim sonuçlarını YSK şöyle açıklarsa şaşırmayın: ‘AKP’ye çıkan oy 250 milyon.’ Ne yapacaksınız 550 milyon oy pusulasını?” dedi.

‘Türkiye adayıyla seçime gireceğiz’

Seçime kendi adaylarıyla gireceklerini, emek ve demokrasi güçlerinin sesi olacaklarını belirten Temelli “Türkiye’nin adayıyla gireceğiz. Türkiye partisi olduğumuz için Türkiye adayıyla gireceğiz” dedi.

HDP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz hakikatin sesiyiz. Güçlü adayla gireceğiz. Çünkü bizim programız güçlü. Biz bu programı halklarımızla beraber mücadele tarihimizle yazdık. Biz Türkiye’nin önünü açan partiyiz. Bu programı hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız. 7 Haziran’dan çok daha güçlü bir şekilde parlamentoda olacağız. HDP parlamentoda güçlendikçe Türkiye’nin demokrasi mücadelesi güçlenecek. Sadece Parlamento’ya endeksli değil programımız. Yerelin söz, yetki ve karar sahibi olduğu bir program. Tüm arkadaşlara çalışmalarında 7/24 başarı diliyorum. Önümüzdeki günler umudun günleri olacak.”