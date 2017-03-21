HDP’den referandum klibi: Öldürülen çocukların anneleri neden ‘Hayır’ diyecek?

Halkların Demokratik Partisi (HDP), ülkenin dört bir yanında yaşanan olaylarda çocuklarını yitiren ailelerle referandum klipleri çekti.

Dihaber’in aktardığına göre dizi olarak yayınlanacak kliplerde Uludere’den Gezi’ye, Şırnak’tan Diyarbakır’a geniş bir yelpazede, hayatını kaybedenlerin aileleri var.

İlk yayınlanan klipte, 29 Temmuz 2012’de Adana’da PKK lideri Abdulah Öcalan’ın için yapılan bir eylemde polisin attığı biber gazının kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mazlum Akay’ın annesi Ayşe Akay konuşuyor.

Akay, “Annelerin kucağındaki çocukların bir daha öldürülmemesi için ‘Hayır’ diyorum” dedi.

Bundan sonra klipleri yayınlanacak isimler şöyle: