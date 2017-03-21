HDP’den referandum klibi: Öldürülen çocukların anneleri neden ‘Hayır’ diyecek?

Halkların Demokratik Partisi (HDP), ülkenin dört bir yanında yaşanan olaylarda çocuklarını yitiren ailelerle referandum klipleri çekti.
Dihaber’in aktardığına göre dizi olarak yayınlanacak kliplerde Uludere’den Gezi’ye, Şırnak’tan Diyarbakır’a geniş bir yelpazede, hayatını kaybedenlerin aileleri var.
İlk yayınlanan klipte, 29 Temmuz 2012’de Adana’da PKK lideri Abdulah Öcalan’ın için yapılan bir eylemde polisin attığı biber gazının kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mazlum Akay’ın annesi Ayşe Akay konuşuyor.
Akay, “Annelerin kucağındaki çocukların bir daha öldürülmemesi için ‘Hayır’ diyorum” dedi.
Bundan sonra klipleri yayınlanacak isimler şöyle:
- Nazmiye Şen: 12 Ekim 2015’te Sur’daki sokağa çıkma yasağında ekmek almak için evden çıktığında polislerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Helin Şen’in annesi.
- Sabriye Encu: Uludere’deki bombardımanda yaşamını yitiren 12 yaşındaki Bedran Encu’nun annesi.
- Heybet Encu: Uludere’deki bombardımanda yaşamını yitiren 13 yaşındaki Muhammed Encu’nun annesi.
- Sevgül Aydemir: Ağrı’da 2015’te fırın önünde arkadaşıyla şakalaştığı sırada özel harekat polisleri tarafından öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Aydemir’in annesi.
- Nezihe Atılgan: Ankara Tren Garı’ndaki saldırıda hayatını kaybeden dokuz yaşındaki Veysel Atılgan’ın annesi.
- Gülsüm Elvan: Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almak için evinden çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi.
- Makbule Kaymaz: 21 Kasım 2004’te Mardin’de babası Ahmet Kaymaz ile birlikte evlerinin önünde öldürülen ve cansız bedeninden 13 kurşun çıkan 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın annesi.
- Emine Çağırga: Cizre’deki sokağa çıkma yasağında evinin avlusunda polislerce öldürülen ve cenazesi evdeki derin dondurucuda bekletilen 10 yaşındaki Cemile Çağırga’nın annesi.
- Saliha Önkol: 28 Eylül 2009’da Diyarbakır Lice’deki Şenlik köyü Hambaz mezrasında hayvanlarını otlattığı sırada havan topu ile öldürülen 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un annesi.
- Ayşe Kazanhan: 14 Ocak 2015’te Cizre’de polislerin attığı gaz bombaları ve açtığı ateş sonucu öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın annesi.
- Süleyman Ata: 30 Mart 2006’da Diyarbakır’da düzenlenen cenaze törenlerinin ardından çıkan olaylarda polisler tarafından açılan ateş sonucu kalbine kurşun isabet etmesi sonucu öldürülen sekiz yaşındaki Enes Ata’nın babası.
- Azize Güzel: Diyarbakır Bismil’deki sokağa çıkma yasağı sonrasında öldürülen Berat Güzel’in annesi.