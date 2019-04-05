HDP’den MHP’nin Kars’ta seçim iptali talebine tepki

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, MHP’nin Kars’ta seçimlerin iptal edilmesi için yaptığı başvurunun değerlendirmeye alınmasına tepki göstererek kararın kaldırılmasını talep etti.

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

MHP oyların yeniden sayılmasını talep etmiş, sayım sonucu HDP’nin oyu artmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP’li aday Ayhan Bilgen 12 bin 192 oyla seçimi kazandı. MHP’nin adayı Çetin Nazik’in oy sayısı ise 10 bin 954. Arada 1258 oy var.

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Buldan ve Temelli imzasıyla yapılan açıklamada, il seçim kurulunun kararı esastan görüşmesi eleştirilerek şu ifadeler kullanıldı: “Er ve erbaşlara oyları biz mi kullandırdık? Aylar öncesinde buna itiraz eden biz değil miydik? Yüksek Seçim Kurulu bizim itirazlarımızı reddetmedi mi? Hangi baskı ve yönlendirmeyle itirazı esastan görüşme kararı alıyorsunuz? Bu hukuksuz kararın kaldırılması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruyoruz. Bu kararın derhal kaldırılmasını talep ediyoruz.”