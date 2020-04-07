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Yaramazlara biraz batar!

HDP’den Meclis’te infaz yasası protestosu: Anayasa ayakları altına alınıyor

HDP, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan infaz yasasına sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdi. 

Yeni tasarının yasalaşması halinde, açık cezaevindekiler de olmak üzere 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

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HDP teklifi ‘İnfazda eşitlik istiyoruz‘, ‘Ayrımcı infaz yasasına hayır‘, ‘Eşit infaz yaşatır‘ yazılı dövizler açarak ve sıra kapaklarına vurarak protesto etti.

HDP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Milyonların gözü Meclis’te görüşülen İnfaz Yasası’nda, Meclis TV ise sansür uyguluyor! Çıkarılmak istenen bir idam yasasıdır. Sonuna kadar muhalefet edeceğiz ve Anayasa’nın nasıl ayaklar altına alındığını halklarımıza anlatacağız.”

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