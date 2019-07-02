HDP’den Meclis’e Madımak katliamıyla ilgili soru önergesi

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’taki Madımak Oteli’nde yaşanan katliamla ilgili Meclis’e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Katliamın 26’ncı yıldönümünde verilen soru önergesi şöyle:

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“Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından Sivas’ta 1-4 Temmuz tarihlerinde ‘Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ düzenlenmesi planlanmış ancak etkinliğin ikinci günü 2 Temmuz 1993 tarihinde cuma namazından çıkan kalabalık sloganlar atarak Sivas Valiliği önüne gelmişlerdir. Sayıları 15 bini bulan, ellerinde taş, sopa vb. saldırı gereçleri bulunan bu kalabalık grup Kültür Merkezi ve Ozanlar Anıtı’nı tahrip etmiş, burada bekleyen yurttaşlara saldırı düzenlemiştir. Ardından aydınların ve diğer misafirlerin ağırlandığı Madımak Oteli’nin önüne gelen aynı kalabalık grup, Madımak otelinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamlarından birini gerçekleştirmiş, oteli tamamen yakmış ve 33 aydın ve iki otel çalışanını vahşice katletmiştir. Uzun yıllar süren yargılamanın sonucunda otuz üç sanık idam cezasına (ağırlaştırılmış müebbet), dört sanık yirmişer yıla, bir sanık da on beş yıla mahkum edilmiştir. Diğer sanıklar beş ila iki yıl arasında değişen cezalar almışlardır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) gereği bu hükümlülerden on üçü salıverilmiştir. Mahkeme bu kararı sonradan geri almış ancak salıverilen sanıklardan yedisi yakalanamamıştır.“

Önergede Oktay’ın yanıtlaması istenen sorular ise şöyle:

2 Temmuz 1993 günü tarihe Sivas Katliamı olarak geçen, 33 aydın ve 2 otel çalışanı yakılarak katledildiği olayın ardından katliam ile ilgili davada kaç kişi yargılanmış, bu kişiler hangi cezalara çarptırılmıştır? Sivas Katliamı sanığı olarak aranan ve yargı karşısına çıkmayan kaç kişi vardır? Sivas Katliamı’nın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen sorumluların hepsi neden cezalandırılmamıştır? Hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanması için ne gibi çalışmalar yürütülmektedir? Yurt dışında olan katliam sanıklarının Türkiye’ye iadesi için gerekli girişimler yapılmış mıdır? Etkinliğin yapılacağı tarihten günler önce kentte bildiri dağıtan ve “Halk cihada” çağrısı yapanlar kimlerdir? Bu bildiriyi dağıtanlardan tutuklananlar var mıdır? Bu bildiriler ve çağrılar yapılırken yetkililer neden tedbir almamıştır? Sivas, Maraş, Çorum, Roboski, Suruç, Ankara gibi birçok katliamla ilgili, hakikatleri araştırma komisyonun kurulması için çalışma yapacak mısınız?

29 Ağustos 2018 tarihine kadar Oktay’a ve diğer bakanlara cevaplandırılması istemiyle toplam 440 soru önergesi verilmiş ancak sadece beşi yanıtlanmıştı.