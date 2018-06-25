Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP’den Meclis’e giren Leyla Güven tahliye başvurusu yapacak

 

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven, mazbatasını aldıktan sonra tahliye başvurusu yapacak.

Fotoğraf: DTK

Güven, altı ay önce ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘örgüt kurup yönetme’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Reklam

Hakkari’den HDP adayı gösterilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğini kazandı.

İkinci başvuru

Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkilinin adaylığının YSK tarafından kesinleşmesinden sonra yargılandığı mahkemeye tahliye başvurusunda bulunduklarını ancak olumlu ya da olumsuz yanıt alamadıklarını söyledi.

Reklam

Güven’in sanık olduğu davada yaptığı konuşmalar ve basın açıklamaları nedeniyle yargılandığını söyleyen Baydemir, YSK’nın kesin sonuçları ve mazbata alımından sonra yeniden tahliye başvurusunda bulunacaklarını ifade etti.

DTK Eş Başkanı Leyla Güven’e üç suçtan 31 yıl altı aya kadar hapis istendi

DTK Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı

SON HABERLER

CHP’li Aksünger: Genel başkan ve yöneticiler sınıfta kaldı

Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.

İstanbul’da resmi sonuçlar: Erdoğan İnce’ye 1 milyon, AKP CHP’ye 1,5 milyon fark attı

  İstanbul İl Seçim Kurulu, kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı. Sonuçlar, Çağlayan’daki İstanbul adliyesinde bulunan il seçim kuruluna tüm ilçe seçim kurulu başkanları tarafından götürüldü. İl seçim kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği kurul kapısına asılarak ilan edildi. 150 bin geçersiz oy Sonuçlara göre kentteki 10 milyon 573 bin 543 […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...