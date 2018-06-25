HDP’den Meclis’e giren Leyla Güven tahliye başvurusu yapacak

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven, mazbatasını aldıktan sonra tahliye başvurusu yapacak.

Güven, altı ay önce ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘örgüt kurup yönetme’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

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Hakkari’den HDP adayı gösterilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğini kazandı.

İkinci başvuru

Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkilinin adaylığının YSK tarafından kesinleşmesinden sonra yargılandığı mahkemeye tahliye başvurusunda bulunduklarını ancak olumlu ya da olumsuz yanıt alamadıklarını söyledi.

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Güven’in sanık olduğu davada yaptığı konuşmalar ve basın açıklamaları nedeniyle yargılandığını söyleyen Baydemir, YSK’nın kesin sonuçları ve mazbata alımından sonra yeniden tahliye başvurusunda bulunacaklarını ifade etti.