HDP’den Leyla Zana tepkisi: AKP’nin ibret ve utanç madalyası

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HDP, partinin Ağrı milletvekili Leyla Zana’nın vekilliğinin düşürülmesini “AKP’nin ibret ve utanç madalyası” sözleriyle eleştirdi.

Zana’nın vekilliği, 2015’teki yemini kabul edilmemesi sonrası yasama faaliyetlerine katılamadığı için devamsızlık gerekçesiyle bugün Meclis’teki oylamayla düşürülmüştü.

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Partinin yazılı açıklamasına göre kararı değerlendiren HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, HDP’den daha önce beş ismin vekilliğinin düşürüldüğünü hatırlatarak “Bu Meclis’te altıncı kez milletvekilliği düşürülüyor” dedi.

Kerestecioğlu, kararı “Zana böyle kabul-ret oylarına sığacak bir şahsiyet değil. O sonsuza kadar Türkiye’de vekildir. 24 yıl sonra onun vekilliğini düşürmek AKP iktidarına nasip oldu. Bu Meclis adına utanç vericidir” sözleriyle değerlendirdi.

‘Heyecanlılardı’

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, oylama öncesinde AKP sıralarında büyük bir heyecan olduğunu, sıraların uzun zamandır görmedikleri kadar dolu olduğunu ifade etti.

Sancar sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük bir şevkle geldiler. Şimdi sanıyorum 10 kişi bile yok. Burada Zana’nın vekilliğinin düşürülmesi kararı için bu kadar heyecanla oy kullanan bu vekillere şunu hatırlatalım: Aldığınız karar tarihi bir utancın çok daha fazlası. Bundan 24 yıl önce burada çok büyük bir ayıp, çok büyük bir utanç yaşanmıştı. Şimdi AKP, geçmişin kötü uygulamalarını fazlasıyla hayata geçiriyor. Şimdi AKP eskinin adaletsizliklerini, hukuksuzluklarını geçmiş durumda. Bu bir madalya gerektiriyorsa bu madalyayı takacaklar ama bu bir ibret ve utanç madalyası olacak. Öte yandan İslami gelenekte de var olan muhalif geleneği devlet aklının kirli kucağına atmış olmanızı da sizin ve seçmenlerinizin vicdanına bırakıyoruz.”

‘Utanç duyacaksınız’

Sancar, Zana’nın ‘barışın, onurlu yaşamın, kimliğine ve kişiliğine sahip çıkma iradesinin sembolü’ olduğunu dile getirerek “En zor şartlarda sizin kendisine muhalefet ettiğinizi iddia ettiğiniz devlet aklına karşı kararlı duruş sergiledi. Şimdi devlet aklının gönüllü uygulayıcıları olan sizlere karşı da bu onurlu duruşu sergileyecek. Bu kararı bırakın tarihe yakınlarınıza anlatamayacaksınız. Yarın tıpkı bugün Denizlerin idamından utanç duyanlar gibi utanç duyacaksınız” diye konuştu.