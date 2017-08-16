HDP’den ‘kurucu değerlere dönüş’ çağrısı yapan Abdullah Gül’e: Sesinizi yükseltin

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HDP Sözcüsü Osman Baydemir, İzmir’deki ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nden, AKP’ye ‘kurucu değerlere dönülmesi’ çağrısı yapan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e “Sesinizi yükseltin” diye seslendi.

HDP’nin, vekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda başlattığı ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Yoğurtçu Parkı’nda devam etmiş, ardından Van’daki Musa Anter Parkı’na taşınmıştı.

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Nöbetin son durağı İzmir Gündoğdu Meydanı.

AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamalarına mazeret bildirerek katılmayan eski Cumhurbaşkanı Gül paylaştığı mesajda, “AK Parti, kuruluş dönemindeki değer ve politikaları kendine yeniden rehber edinip, evrensel demokrasi kriterleri ile kendi değerlerini mezcederek yoluna devam etmelidir” demişti.

”Adalet Nöbeti’nin bir görevi de darbeyi ortaya çıkarmak’

Dihaber’in aktardığına göre, İzmir’de devam eden nöbette konuşan Baydemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’daki darbe girişimini ‘Allah’ın lütfu’ olarak değerlendirmesini hatırlatarak, “Darbeye lütuf diyenler bugün dut yemiş bülbül gibi susmuşlardır” dedi.

Baydemir şöyle devam etti: “Hükümetin borazanı haline gelen medya hedef gösteriyor, pazarda satış yapan teyze alınıyor. Darbenin kilit noktası olan cemaati kim sızdırdı. OHAL getirenler, 4 Kasım’da vekillerimizi cezaevine koyanlar, KHK ile insanları rızkından edenler, bunlar yan yana gelindiğinde darbenin siyasi ayağının kim olduğunu gösteriyor. Adalet nöbetinin bir diğer görevi de darbeyi ortaya çıkarmaktır.”

‘Gecikmemek için nöbetteyiz’

AKP’nin bu saatten sonra hukukun üstünlüğünü, adalet ve demokrasiyi bir tehlike olarak gördüğünü kaydeden HDP sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: “Bırakın OHAL’i, Kürt coğrafyasını sıkıyönetimle yönetiyor. Batı’da da muhalefeti susturuyor. Gerçekten faşizmin şu andaki zulmüne ortak olmak istemiyorsanız, sizin de sesinizi yükseltmeniz gerekir. Sayın Gül AKP’nin kuruluş amacına geri dönmesi gerektiği tespitini yaptı. Çok doğru bir tespittir. Ama beklenti içinde olmak yanlıştır. Çünkü AKP’nin kendini, ülkeyi nasıl yönetmek istediği ortadadır. Yapma imkanına sahip olduğumuz ve yaptığımız her şeyden sorumlu oluruz.”

AKP’ye destek veren yurttaşlardan siyasetçilere kadar susmama çağrısı yapan Baydemir, “Aksi halde öyle bir noktaya gelecek ki harekete geçtiğinizde geç kalacaksınız. Biz daha fazla gecikmemek için bu adalet nöbetindeyiz” diye konuştu.