HDP’den ‘komisyon raporu’na şerh: Darbe girişimi karanlıkta kaldı

HDP, darbe girişimini araştırmak için hazırlanan ‘darbe komisyonu’ raporuna muhalefet şerhi düştü.

Daha önce muhalefet şerhini açıklayan CHP ‘kontrollü darbe’ iddiasını yinelerken, MHP ‘darbenin siyasi ayağı’nın bir an önce ortaya çıkarılmasını istemişti.

HDP, 28 sayfalık muhalefet şerhinde komisyon raporunun ‘soru işaretlerini silmekten uzak’ olduğunu savundu, ‘cumhurbaşkanının darbe girişimini ne zaman ve nasıl öğrendiğinin halen muamma olduğunu’ iddia etti.

Şerhte özetle şunları kaydedildi:

“Cemaatin devletin tüm kademelerinde kemikleşmiş bir yapı oluşturması, yargı aracılığıyla çok kritik süreç ve davaları yürütmesi ve gücünün zirvesine çıkması AKP döneminde olmuştur.

Komisyon çalışmalarının başından itibaren darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterilen yegane örgüt Fethullahçı terör örgütüdür. Oysa olayların akışındaki bazı boşluklar, akıllara darbeci bir ittifakın çok da imkansız olmadığını düşündürmekte, aynı şekilde darbe sürecinde işlemesi muhtemel çeşitli pazarlık ve müzakere ihtimallerini güçlendirmektedir.

Cumhurbaşkanının darbe girişimini ne zaman ve nasıl öğrendiği hala muammadır. Bu kadar kritik bir güne ilişkin hemen her açıklamasının çelişkili olması da kafalarda soru işaretleri uyandırmaktadır.

Sonuç olarak, darbe komisyonunun çalışmalarının sonucunda açıklanan rapor, kafalardaki soru işaretlerini silmekten çok uzaktır. Komisyon çalışmaları darbe sürecinin aydınlatılması veya darbe girişimlerinin engellenmesi amacından sapmış, hakikatlerin AKP’nin darbe girişimine ilişkin tezini güçlendirecek şekilde eğilip bükülmesiyle sonuçlanmıştır. Darbe girişimi karanlıkta kaldığı gibi, darbenin bastırılması için ilan edilen OHAL’le, dengi ancak bir darbeyle mümkün olabilecek hukuksuzluklar alelade bir hal almıştır.

Hukuksuzlukların bu kadar yaygınlaşması ve hükümetin sınırsız keyfi tutumu, darbe ikliminin önüne geçecek bir barış ortamı yaratmaktansa kutuplaştırmaları derinleştirmektedir. Gerginlik ortamı, toplumun yarısının desteklemediği bir anayasayla da körüklenmiştir. Bu ortamda Türkiye’nin ihtiyacı olan, hakikatin ortaya çıkarılması, adil bir hesaplaşma sürecinin işletilmesidir.”

HDP’nin muhalefet şerhinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.