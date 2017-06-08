HDP’den kıdem tazminatı için mücadele çağrısı

HDP, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı mücadele çağrısında bulundu.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) imzasıyla yayınlanan yazıda, AKP’nin kıdem tazminatını ‘kendi kurduğu yolsuzluk ekonomisinin finans kaynağı haline getirmeye çalıştığı’ belirtildi: “Kıdem tazminatını bireysel fon sistemine dönüştürerek hem bu hakkı gasp edecek hem de orta vadede tıpkı İşsizlik Sigortası Fonu’nda olduğu gibi biriken paraları siyasi çıkarı ve yandaş sermayenin gereksinimleri doğrultusunda kullanacaktır.”

İşçilerin ve emekçilerin kazanılmış haklarının bu denli budandığı başka bir dönemin görülmediği vurgulanan yazıda, kıdem tazminatının fona devredilmesinin yol açacağı hak kayıplarının, işçiler ve ücretli çalışanların güvencesiz çalışma koşullarını pekiştireceği belirtildi.

‘İşten çıkarmalar kolaylaşacak’

Kıdem tazminatının fona devredilmesi halinde olacaklar üç maddede sıralandı:

“1- İşten çıkarmalar kolaylaşacak ve çalışanların iş güvencesi daha da esnek hale gelecektir.

2- Kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatı miktarını azaltacaktır. Hükümetin gündeme getirdiği bireysel kıdem tazminatı fonu ile kıdem tazminatı tutarı ciddi oranda düşecektir.

3- Hükümetin getirmek istediği fon, kıdem tazminatına erişimi güvence altına almayacaktır. Bugün işçiye kıdem tazminatı ödemeyen patron, yarın da kıdem tazminatı fonuna prim ödemeyecek ve işçi yine kıdem tazminatından mahrum kalacaktır.”

‘Kıdem tazminatı alacakları ilk sıaraya yükseltilmeli’

Kıdem tazminatının fona devredilmemesi, doğrudan işveren yükümlülüğü olarak kalması ve bu alandaki yaptırımların emekçilerin hakkını koruyarak garanti altına alınması çağrısı yapılan yazıya şöyle devam edildi:

“- İşverenin icra ve iflas hallerinde kıdem tazminatı alacakları devlet bankalarının ipotekli alacaklarının önüne alınmalı ve ilk sıraya yükseltilmelidir. Diğer tüm alacaklardan önce işçi alacakları ödenmelidir.

– İşverenin kesin ödeme aczine düşmesi durumunda kıdem tazminatı alacakları ücret alacağı sayılmalı ve halen İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiş olan ‘ücret garanti fonu’ uygulaması kapsamına alınmalıdır.

– İşverenin ödeme aczi durumundaki kıdem tazminatının güvence altına alınması ILO’nun 173 sayılı sözleşmesinin bir gereğidir.

– Kıdem tazminatı he türlü işten çıkarmada ve istifa etme halinde ödenmeli ve bir yıl koşulu kaldırılmalıdır.”

“HDP olarak işçi sınıfının en önemli kazanımlarından biri olan kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesine karşı mücadelede işçi ve emekçilerle birlikte olacağız” denilen yazı, kıdem tazminatı hakkı savunusu için mücadeleyi büyütme çağrısı yapılarak bitirildi.

Ne olmuştu?

Hükümetin kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunda henüz netleşmiş bir tasarısı yok.

Kurulması planlanan fona şirketlerin her ay ödeme yapması, çalışanın da kıdem tazminatını emekli olunca alması öngörülüyor. Şu anki sistemde işten çıkarılan, askere giden ya da evlenen işçi, kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘ileriki günlerde kıdem tazminatı konusunun gündeme gelebileceğini, reformun halen olgunlaşma aşamasında olduğunu’ söylemişti.

Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK), kıdem tazminatının fona devredilme planına karşı 7 Haziran’da yurt çapında eylem yapmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, “Gerek kıdem tazminatı, gerek çalışma hayatıyla ilgili alacağımız tüm kararları olgunlaştırmadan önce mutlaka sosyal taraflarla bir araya geliriz. Onlarla uzlaşma yolunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın hiçbirinin kazanılmış hakkına helal gelmesine izin vermeyiz. Buna kıdem tazminatı da dahil” demişti.