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Yaramazlara biraz batar!

HDP’den KHK’lar için muhalefete çağrı: TBMM’ye saygısızlık, ortak tavır gösterilmeli

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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) için “Türkiye kamuoyuna yönelik operasyon” dedi.

Bilgen KHK’ların kabul edilemez boyutlarını örtmek için taşeron konusunun kullanıldığını savundu.

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Fotoğraf: HDP

Bilgen, partilerinin il eş başkanlarını ve Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) yarın için acil toplantıya çağırdıklarını ifade ederek, bütün muhalefet partilerini ortak tavır göstermeye davet etti.

Kararnamelerin TBMM kapalıyken çıkarılmasının “Türkiye kamuoyuna yönelik operasyon ve TBMM’ye yönelik saygısızlık” olduğunu savunan Bilgen, iktidarın bu konuların TBMM’de değerlendirilmesi çağrılarına cevap vermediğini söyledi.

Bilgen, taşeronlarla ilgili sorunun kalıcı bir çözüme kavuşturulması için TBMM’de ele alınması gerektiğini belirterek “Bunun bilinçli bir şekilde KHK’ye alınması KHK’leri meşrulaştırmaz. Bu sorun çok daha farklı çözülebilirdi. Ama mevcut KHK’nin kabul edilemez boyutlarını örtmek için taşeron konusunun kullanılması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Tek tip kıyafet düzenlemesinin, adil yargılanma açısından bütün davaları sakat bırakacağını iddia eden Bilgen, düzenlemenin sadece darbecilerle ilgili olmayacağını ve provokasyonlara hizmet edeceğini savundu.

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