HDP’den ‘Kadın mücadelesi her yerde’ kampanyası

HDP Kadın Meclisi, kadın kazanımlarına dönük artan saldırılara karşı bir aylık kampanyayı Ankara’da, Kuğulu Park’ta açıklama yaparak başlattı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, HDP Kadın Meclisi sözcüsü Ayşe Acar Başaran ve HDP’li kadın milletvekilleri, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadın Meclisleri, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Kadın Meclisi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kadın Komisyonu, HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kadın Kurulu, Kadınların Kurtuluşu, Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) üyesi kadınlar, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Kadın Meclisi, Özgür Kadın Hareketi (TJA) ve Yeşil Sol’dan kadınlar açıklama için bir araya geldi.

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Polislerden ‘kayyım’ engeli

Açıklamada, üzerinde ‘İstismara infaza kayyıma karşı biz varız kadın mücadelesi her yerde’ yazılı pankart açıldı. Pankarttaki ‘kayyım‘ ifadesi gerekçesiyle polisler açıklamayı engellemek istedi.

Polisin bu tutumuna, HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Dilan Dirayet Taşdemir pankartı vücutlarına sararak tepki gösterdi. Açıklamada, ‘Eşbaşkanlık mor çizgimizdir‘, ‘İstismarın affı olmaz‘ ve ‘Kadın mücadelesi her yerde’ dövizleri taşındı.

Sık sık “Berxwedan jiyan e” ve “Kadın yaşam özgürlük” ve “Kadınlar yürüyor mücadele büyüyor” sloganları atıldı. Polis ile milletvekilleri arasında tartışma devam ederken, HDP Kadın Meclisi sözcüsü Ayşe Acar Başaran, ‘Kadın mücadelesi her yerde’ başlıklı açıklamayı okumaya başladı.

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Kadın kazanımlarına saldırılara karşı kadınların da direnişi ve mücadele kararlılığı oılduğunu dile getiren Başaran, “İşte, tam da bu süreçte örgütlenen erkek egemenliği karşısında HDP Kadın Meclisi olarak, bir ay sürecek ‘Kadın mücadelesi her yerde’ kampanyası başlatıyoruz” dedi.

Kampanya kapsamında yapılacaklar

Başaran, kampanya kapsamında yapılacakları ise şöyle sıraladı:

* HDP Kadın Meclisi olarak, başlattığımız kampanyamızın startını, bileşen eşbaşkanlarımız, eşsözcülerimiz, HDK ve DTK olarak ‘Biz varız, buradayız, kadın mücadelesi her yerde‘ diyerek veriyoruz. Evde, sokakta, mecliste, iş yerinde; kısaca yaşamın her alanında haklarımıza sahip çıkacağız.

*Meclis’ten geçirilmek istenen istismar yasasına karşı, ‘İstismarın affı olmaz’ diyeceğiz.

* Siyasi tutsaklar için ölüm yasası anlamına gelen ancak çeteler, hırsızlar, kadın tacizcileri ve şiddet faillerini salıveren kadın düşmanı İnfaz Yasasına karşı sokakları terk etmeyeceğiz.

* ‘Eşbaşkanlık mor çizgimizdir’ diyerek kadın düşmanı kayyımların kentlerimizi erkekleştirmesine izin vermeyeceğiz.

* Adeta bir cins kırımına dönüşen kadın katliamlarına karşı ‘Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok’ diyerek her yerde örgütleneceğiz.

* AKP-MHP erkek ittifakı bilsin ki; kazanılmış haklarımızı onların insafına terk etmeyeceğiz. Biz kadınlar biliyoruz ki birlikteysek güçlüyüz. Bizi yaşatacak olan kadın dayanışmamız ve mücadelemizdir. Tüm kadınlara çağrımızdır; gelin hep birlikte mücadelemizle erkek iktidarların korkusu olalım. Yaşanabilir bir dünya için kadın kazanımlarımızı gasp ettirmeyelim.

* Tüm bu saldırıların tek bir amacı vardı. Biz kadınları ‘biat ettirmek’, ‘makbul kadın’ sıfatına bürünmemizi sağlamak. Faşist, erkek egemen iktidarların hedefi kadınları susturmak, dört duvar arasında sıkıştırmak, kadınların kazanılmış haklarına saldırarak gasp etmektir. Ancak unuttukları bir şey var ki, biz kadınlar, geçmişte olduğu gibi eşit, özgür bir yaşam için direnmeye ve mücadeleye etmeye daha kararlı ve güçlü devam edeceğiz.

* HDP Kadın Meclisi olarak; hep birlikte, kayyıma karşı, istismara karşı, infaz yasasına karşı, kadına yönelik şiddete karşı; Meclis’te, sokakta, mahallede, evde, meydanlarda, fabrikalarda, atölyelerde ve kentlerin her noktasında mücadele halinde eylem ve örgütlenme halinde olacağız.