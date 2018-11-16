HDP’den İstanbul’da ortak adaya destek: CHP’den çok muhalefetin adayı olmalı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, mart sonundaki yerel seçimlerde İstanbul’da ortak aday düşüncesine destek vererek, “Bu aday, CHP’nin adayı olmaktan çok muhalefetin adayı kimliğiyle çıkmalıdır” dedi.

Halk TV’de Çağlar Cilara’ya konuşan Temelli, ortak aday konusunda muhalefete ‘cesur olma’ çağrısı yaptı.

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Temelli ortak aday için İstanbul’u ön plana çıkararak şöyle konuştu: “Halka dönüp bakacaksınız. Yerelin dinamiklerine, yerelin siyasetine bakacaksınız. Orada insanlar bir araya geliyor ve belli adaylar üzerinde ortaklaşıyorsa o adaylar konusunda siz de sorumluluk alacaksınız, destekleyeceksiniz. AKP iktidarını, Erdoğan rejimini geriletecek her türlü hamlede cesur olmak önemli. Eğer biz İstanbul’u AKP’den almak istiyorsak, bütün hassasiyetleri dikkate alacak bir aday gelmişse karşımıza destek veririz. Böyle bir aday yoksa bu adayı var etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bu aday, CHP’nin adayı olmaktan çok muhalefetin adayı kimliğiyle çıkmalıdır.”

HDP eş genel başkanı şöyle devam etti: “Buradaki mesele senin adayın, benim adayım meselesi değil. Biz tek başımıza girip İstanbul’un kaybedilmesine neden oluyorsak biz diğer senaryolara, stretejilere öncelik verebiliriz. Yeter ki o stratejiler HDP’nin hassasiyetlerini yok sayan yerden olmasın.”

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Son olarak, HDP’nin eski eş genel başkanı ve parti meclisi üyesi Selahattin Demirtaş, yerel seçimde ‘gönlünden geçen’in ilkeli ve şeffaf bir birliktelik olduğunu söylemiş, bazı kentlerde ortak aday çağrısı yapmıştı.