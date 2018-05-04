HDP’den İnce’nin adaylığına: Yolları açık olsun, ikinci tura bizim adayımız kalacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için, “Yolları açık olsun. İradelerine saygı duyuyoruz. İkinci tura da HDP’nin adayı kalacak” dedi.

HDP, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş2ı bugün saat 17.00’de Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’nda duyuracak.

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Diyarbakır’da faaliyet yürüten seçim için birlikte hareket etme kararı alan beş siyasi hareketin temsilcileri, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun ardından, bugün de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı ziyaret etti.

Görüşmeye Mardin büyükşehir belediyesinni eski başkanı Ahmet Türk ve HDP yetkilileri de katıldı.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ilişkin soruyu da cevaplayan Buldan, “Yolları açık olsun. CHP’nin vermiş olduğu karar kendi kararları, iradelerine saygı duyuyoruz” diyerek yanıtlayan Buldan, Ancak ikinci tura da HDP’nin adayı kalacak” diye konuştu.