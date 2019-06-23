HDP’den İmamoğlu’na tebrik mesajı: Türkiye’yi demokratikleştirelim

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul belediye başkanı seçilen ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek “Bu seçimlere katılan 16 milyon İstanbullu’ya teşekkür ediyorum. HDP seçmenine, Kürt halkına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’u İmamoğlu 13 bin 789 oy farkla kazanmış, AKP’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimi iptal ederek 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti.

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Anadolu Ajansı’na göre saat 20.25 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09. İki aday arasındaki oy farkı ise 777 bin 581.

HDP İstanbul İl Eş Başkanları Esengül Demir ve Cengiz Çiçek de resmi olmayan seçim sonucuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortaya çıkan sonucun ‘toplumsal bir demokratik mücadele sürekliliğine dönüşeceğine inanıldığının‘ vurgulandığı açıklamada şöyle dendi:

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“Değerli Yoldaşlar;

Kayyumlara, siyasal soykırım operasyonlarına, Sur ve Cizre’deki katliamlara, emeğin sömürüsüne, doğanın talanına, kadınlara yönelik cins kırımına, gençlerin geleceksizleştirmelerine karşı eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelesine katkılarınızdan dolayı yürek dolusu şükranlarımızı sunuyoruz.

Sandıkta ortaya çıkan demokratik ittifak ruhunun seçim süreçlerini aşan toplumsal bir demokratik mücadele sürekliliğine dönüşeceğine olan inancımızla sizleri selamlıyoruz. 24 Haziranla birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesi için görev başındayız.

Demokrasi İttifakını örelim Türkiye’yi demokratikleştirelim!

Bitmeyen sevgi ve selamlarımızla!”





