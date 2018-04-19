HDP’den iktidara: Seçime giderken vekillik düşürecek kadar acizsiniz

HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve Urfa Milletvekili Osman Baydemir’in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin, “Seçime giderken bile vekillik düşürecek kadar acizsiniz” dedi.

Baydemir ve Irmak’ın cezaları, istinaf mahkemesince onanmıştı.

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İki vekil hakkındaki fezleke bugün Meclis genel kurulunda okundu. Fezlekeler okunmaya başlamadan önce HDP grubu genel kurulu terk etti. Oylama sonrası ikilinin vekilliği düşürüldü.

Kerestecioğlu, genel kuruldan ayrılmadan önce yaptığı konuşmada, “Bugün yine tarihi bir gün yaşıyoruz. Vekillerimiz Osman Baydemir ve Selma Irmak’ın vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin sunuşlar elinizde. İşte bu, bu Meclis’e öylesine yakıştı ki o kadar olur; gerçekten çok yakıştı” dedi.

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‘Halkın iradesini bir kez daha hiçe sayacaksınız’

Kerestecioğlu şöyle devam etti: “Birazdan oylayacak ve halkın iradesini bir kez daha hiçe sayacaksınız. Yani siz, halka diyorsunuz ki ‘Seçin, seçin, seçim yapalım ama biz sizin iradenizi tanımayız.’ Aynen söylenen budur. Hatta öyle aceleniz varmış ki elimdeki yazıda adli sicil kaydına işlenmiş anayasal engel olmasına rağmen, diyor ki: ‘Şahsın adli sicil kaydı vardır.’ ‘Ey hukukçular’ demek istiyorum, sizler de tarihe geçtiniz, sizler de bu dönemin tarihine aynı şekilde bu iktidarla birlikte geçtiniz.”

‘Baydemir’in, Irmak’ın bir kaydı vardır ama o kayıt adli sicil kaydı değil’

“Osman Baydemir’in, Selma Irmak’ın bir kaydı vardır ama o kayıt adli sicil kaydı değildir. O kayıt, halkların, Türkiye halklarının, Kürt halkının kalbine kazınmış bir kayıttır. ‘Vekillerimiz irademizdir’ kaydıdır bu, vekillerimiz irademizdir.”

‘Seçime giderken bile vekillik düşürecek kadar acizsiniz’

“Panik halinde seçime gitme kararı aldınız ve seçime giderken bile vekillerimizin vekilliğini düşürmeye yeltendiniz çünkü acizsiniz, evet. Nasıl ülkenin değil, kendi bekanızı düşünerek seçim kararını aldıysanız aynı acziyet içerisinde bir kez daha seçmen iradesini tanımıyorsunuz, bugün bunu tescil edeceksiniz.”

‘Sizin adli ve siyasi kaydınız: Acziyet, acziyet, acziyet!’

“Bu ülkede sizin adli ve siyasi kaydınız nedir biliyor musunuz? Acziyet, acziyet, acziyet; kaydınız budur, aynen budur kaydınız. Halkların tarihine, bu ülke tarihine bu şekilde geçecektir bu kayıt, acziyet olarak geçecektir ve 24 Haziran’da bu ülkenin halkları, tüm demokratik güçleri hep birlikte size cevaplarını verecek. O cevap ne olacak biliyor musunuz? ‘Faşizme hayır’ olacak, o cevap ‘özgürlük’ olacak, o cevap ‘demokrasi’ olacak. Geldiğiniz gibi değil, çok daha acziyet içerisinde ve belki arkanıza bakamadan gidiyor olacaksınız. Sizlere hayırlı olsun.”