HDP’den İdlib oturumu çağrısı: Meclis’in bilgilendirmemiş olması kabul edilemez

HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Suriye’nin İdlib kentinde dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik (TSK) saldırıya ilişkin “Toplum merak içinde gelişmeleri izlerken iktidarın Meclis’i bilgilendirmemiş olması kabul edilemez” dedi.

Fotoğraf: HDP

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu.

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İYİ Parti ve CHP, İdlib konusunda kapalı oturum talep ederken, hükümetin Suriye’deki politikalarına verdiği destekle bilinen MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli, ‘güç ve zor kullanma’ çağrısında bulunmuştu.

HDP eş başkanlarının yazılı açıklamasında, “Türkiye halklarına baş sağlığı ve taziye dileklerimizi iletiyoruz” dendi. Parti yetkililerinin her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğu belirtildi.

HDP’nin Suriye tezkeresinde Meclis’te hayır oyu kullanan tek parti olduğunu hatırlatan eş başkanlar, “Uyarılarımızın dikkate alınmamasının üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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İdlib’deki saldırıyla ilgili karartma uygulandığını ve sosyal medyanın kısıtlandığını belirten Buldan ve Sancar, ‘iktidarın öncelikle halkı ve Meclis’te grubu olan/olmayan tüm partileri acilen şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi için Meclis’in olağanüstü toplanması’ çağrısında bulundu.

Açıklamada “Savaş karşısında barışı savunan bütün güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz” dendi.

‘Sorumluluk almaya çağırıyoruz‘

HDP eş genel başkanlarının açıklaması şöyle:

“27 Şubat günü Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleşen saldırı sonucu hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve Türkiye halklarına baş sağlığı ve taziye dileklerimizi iletiyoruz.

Savaşın ve çatışmanın halklar açısından her zaman acı ve gözyaşı anlamına geldiğini biliyoruz ve buna benzer üzücü olayların tekrar etmemesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Savaş kararları ve tezkerelerin ölüm ve yıkım olduğu gerçekliğinden hareketle, en son Suriye tezkeresinde de Meclis’te hayır oyu kullanan tek parti olarak daha önce ifade ettiklerimizi tekrarlıyoruz ve uyarılarımızın dikkate alınmamasının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ortadoğu’da içinden çıkılmaz bir hal alan savaş durumunun sona ermesi ve bölgesel barışın gerçekleşmesi için en gerçekçi yolun diyalog ve müzakere olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz.

Dün gerçekleşen elim olaydan bu saate kadar yapılan karartma, gizleme, sansür ve sosyal medya platformlarının engellenmesi, alınan tezkere kararındaki yanlışlığı saklama amacı taşımaktadır. Toplum merak içinde gelişmeleri izlerken iktidarın Meclis’i bilgilendirmemiş olması kabul edilemez.

Halkların Demokratik Partisi olarak çağrımız; iktidarın öncelikle halkı ve Meclis’te grubu olan/olmayan tüm partileri acilen şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi için Meclis’in olağanüstü toplanmasıdır. Bunun için TBMM Başkanını yetkisini kullanarak Meclis’i acilen toplamaya davet ediyoruz.

Bugüne kadar yapılan hatalardan dönmek için hala geç değildir. Savaş karşısında barışı savunan bütün güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Bu kapsamda bir kez daha hayatını kaybeden askerlere rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyoruz.”