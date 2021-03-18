HDP: İddianamede Meclis konuşmaları, beraat çıkan yargılamalar var

HDP eş başkanları, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) açılan kapatma davasına ve hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

Fotoğraf: HDP

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dün dava açmıştı.

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HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), partinin Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ve kapatma davası açılmasının ardından, bugün Ankara’daki genel merkezlerinde toplandı.

Toplantının ardından HDP’nin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithar Sancar kameraların karşısına geçerek davayı değerlendirdi.

HDP lideri Buldan, bir Twitter paylaşımı ya da bir basın toplantısına katılma sebebiyle bugün cezaevlerinde binlerce insan bulunduğunu ifade etti.

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Buldan, her iki gelişmeyi de ‘Türkiye tarihine geçen kara bir leke’ olarak tanımlayarak, yaşananların ‘halk iradesinin gaspı’ olduğunu dile getirdi.

HDP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şuna inanabilirsiniz; dün akşamdan itibaren bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız yüzde 11.5-12’ydi, dün akşam itibariyle bizim oy oranımız yüzde 20’lere yükseldi, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

‘Tarihe geçer’

Diğer eş başkan Mithat Sancar, basına yansıya iddianamenin henüz kendilerine tebliğ edilmediğini belirtti.

HDP lideri, “Gerçek iddianame buysa, saçmalıktan öte, gerçekten hukuk tarihine çok büyük bir ayıp olarak geçecek bir belgeyle karşı karşıya olduğunu görürsünüz” diye konuştu.

Sancar, şöyle devam etti: “Hangi birini saysak bilemiyorum. Mesela bize isnat edilen, bazı arkadaşlarımız için siyaset yasağı gerekçesi yapılan yargılamalar, beraatla sonuçlanmış ama iddianameye delil olarak konulmuş. Meclis konuşmalarımız dosyaya konulmuş ama bunlar kapatma davasının gerekçesi olamaz Anayasa’ya göre. Bu mevcut Anayasa bile böyle bir kapatma davasına cevaz vermiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa’ya, kanunlara ve uluslararası sözleşmelere aykırı davranmıştır, bunları bir kenara koymuştur. Başsavcılığının esas aldığı tek şey var, sarayın iradesi. Yargıtay başsavcılığı bu davayı sarayın iradesinin gereği olarak açmıştır, hukukun gereği olarak değil. Bu nedenle tartışılacak olan hukukilik, hukuka uygunluk meselesi değil, siyasi operasyonun niteliğidir.”