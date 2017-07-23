HDP’den içtüzük teklifine şerh: Tek sesliliği dayatan anlayış kabul edilemez

HDP, Meclis’teki komisyonda kabul edilen içtüzük teklifine muhalefet şerhi düştü: “Tek sesliliği dayatan anlayış kabul edilemez.”

AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı yeni içtüzük teklifi, Meclis Anayasa Komisyonu’nda 20 Temmuz’da kabul edilmişti.

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HPD’nin teklife karşı yayınladığı 17 sayfalık şerhin ‘Sonuç’ kısmında, değişikliğin muhalefetin sesini kısmayı amaçladığı savunuldu.

Teklifle muhalefete, iktidarın dilinin, siyaset biçiminin ve terminolojinin dayatılmaya çalışıldığını belirten parti, vekillere uygulanacak disiplin cezalarının demokratik hukuk devletiyle bir ilgisinin olmadığı ifade edildi.

Muhalefet şerhinde şöyle dendi: “Aksine bu düzenlemelerle güdülen amaç, giriş bölümünde açıklanan siyasi konjonktürde, ama özellikle 16 Nisan referandumu sonrası tesis edilmek istenen yeni sistemde, muhalefetsiz bir Meclis ve nihayet muhalefetsiz bir toplum yaratmaktır. Keyfilik esasına dayalı, rövanşist bir yaklaşımın sonucu olan, hiçbir denge, denetleme veya fren mekanizması öngörmeyen bu düzenleme, sadece Meclis’i etkisizleştirmekle kalmamakta, toplumu çözümü çok güç bir kutuplaşmaya itmektedir.”

‘Tek sesliliği dayatan anlayış’

Şerhte, ‘çoğunluğun temsil kabiliyeti’nin, ‘halkın yüzde kaç oyuyla seçilmiş olursa olsun, farklı görüşleri ve toplumun çoğulcu yapısını, seçimler neticesinde oluşan aritmetikle bütüncül bir biçimde temsil eden ve müzakere imkanını her zaman elinde bulunduran TBMM’nin temsil kabiliyeti’yle yarışamayacağı ifade edildi.

HDP, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu itibarla, Meclis İçtüzüğü vasıtasıyla bu çoğulcu yapıyı korumak ve daha da güçlendirmek yerine çoğunluğun azınlığa tahakkümü biçiminde karşımıza çıkan çoğunlukçu yapıyı tesis etmek amacıyla ve ‘huzuru korumak’ kisvesi altında tek sesliliği dayatan bir anlayışla kaleme alınmış bu teklif kabul edilemez.”

HDP, şerhin tamamını kendi internet sitesinde yayınladı.