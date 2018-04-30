HDP’den hükümetin vergi, prim ve imar affı düzenlemesine: Seçim rüşveti

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Başbakan Binali Yıldırım’ın vergi ve prim affı açıklamasını eleştirerek, “Son altı yılda vergi affı ülkeye getirildi, bu vergi affının ülke ekonomisine getirdiği maliyet milyarlarca dolardır. Bütçe açığı çok hızla artıyor” dedi.

Başbakan Yıldırım bugünkü Bakanlar Kurulu’nun ardından, prim ve vergi affı, emekliye bayram ikramiyesi, imar affı gibi maddeleri içeren kapsamlı borç yapılandırması için hazırlanan düzenlemenin Meclis’e gönderildiğini açıklamıştı. Düzenlemenin kamuya maliyetinin 24 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

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HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin Diyarbakır’da sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenlediği toplantıda bugün açıklanan düzenlemeyi eleştirdi.

Temelli şöyle konuştu: “Bu vergi affının ülke ekonomisine getirdiği maliyet milyarlarca dolardır. Bütçe açığı çok hızla artıyor. Hazine hızla borçlanıyor ve bu borçlanma karşılığında giderek faizler yükseliyor, şirketler de dış borca sürüklendiğinden dolayı kur yükseliyor. Bu tekçi anlayış ve partili Cumhurbaşkanı sürekli faiz ve kur lobisinden bahsediyor. İktisadi gerçekler başka şey, iktidar başka şeyler söylüyor. İktidar, iktisadi gerçekleri ciddiye almadığı için ekonomi her gün çok daha büyük bir krize sürekleniyor. Şimdi bir kez daha esnafa vergi affı getireceği söyleniyor. Bugün ülkede sadece KOBİ’lerin vergi borcu 22 milyar lira. Esnafın içinde bulunduğu durum çok net bir şekilde ortada. İktidar bir kez daha vergi affı ya da yapılandırması adı altında bir seçim rüşveti uygulayarak, ekonomiyi çok daha ciddi krize sürükleyecek yola girmiştir.”