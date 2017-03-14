HDP’den hükümete çağrı: Silahla arana mesafe koy, meydanlara gel

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Kürt illerindeki referandum kampanyasını silahla yürüttüğünü belirttiği hükümete ‘silahla arasına mesafe koyma’ çağrısı yaptı.

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu olduğu partisinin grup toplantısında konuşan Baydemir, Hollanda’yla yaşanan krizle ilgili, “AKP, 2008’de değiştirdiği anayasa maddesiyle ‘Yurt dışında propaganda yapılamaz’ dedi. Kendi koyduğun yasayı niye ihlal ediyorsun? Diyorlar ki, ‘Bu saldırı İslamofobidir.’ Allah’tan korkun, Rotterdam’ın belediye başkanı Fas asıllı bir Müslüman” dedi.

‘Vicdanları suistimal ederek oy avcılığı yapıyorlar’

AKP’nin sorun yaşamadığı tek bir komşu ülkenin dahi kalmadığını dile getiren Baydemir şöyle devam etti: “Vicdanları suistimal ederek oy avcılığı yapıyorlar. Ömer Çelik bu krizden 2 puan kazanlıklarını söyledi. Bütün mesele bu işte! Büyük bir diplomatik atakla karnabahara vize almışlar. E domatesin suçu ne? Suç domateste portakalda değil, suç sizin aklınızda!”

‘AKP referandum kampanyasını silahla yürütüyor’

HDP sözcüsü, Başbakan Binali Yıldırım’ın Kürt seçmenlerden destek istemesini eleştirdi: “Bütün bu şiddet mutlaka kayda geçiyor. İşte Birleşmiş Milletler raporu. Vekillerimiz Cizre’de katliam var dediği için tutuklu! AKP, Kürt şehirlerinde referandum kampanyasını silahla yürütüyor. Silahla arana mesafe koy, gel meydanlarda tartışalım.”

‘Hayır’da kimse kaybetmiş olmayacak’

AKP’nin ‘Evet’ çalışmasını hazine kaynaklarıyla yürüttüğünü savunan Baydemir, referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde yaşanacaklarını da şöyle anlattı: “Hesap günü geldiğinde ‘Ben zulme karşı durdum. Ben yalana karşı durdum’ demenin aynı zamanda fırsatıdır 16 Nisan. ‘Hayır’da kimse kaybetmiş olmayacak. Erdoğan Cumhurbaşkanı olmaya devam edecek. Ama zulüm politikaları onaylanmamış olacak.”