HDP’den ‘Hayır’ bildirisi: Ülkenin tapusu tek kişiye verilir mi?

Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı ‘Hayır’ kampanyasını bugün başlatan HDP, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine neden karşı olduğunu anlatan bir bildiri yayınladı.

‘Hayır diyelim hepimiz kazanalım’ sloganıyla yola çıkan HDP, kampanya maratonunda kullanacağı bildiride soru yanıt biçiminde ‘Hayır’ gerekçelerini saydı.

HDP, bildirisinde, anayasa yazımının nasıl olması gerektiğini de aktardı.

HDP’nin ‘Hayır’ bildirisi şöyle:

“Tek kişilik devlet mi olur?

Cumhurbaşkanı istediğini atayacak, istediğini kovacak. Sayısız yardımcılar, bakanlar, valiler, üst düzey yöneticiler, rektörler… Hepsi tek kişiye bağlanacak.

Bağımlı mahkeme mi olur?

Cumhurbaşkanı ve partisi, bütün hakimleri, savcıları seçecek. Mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı kalmayacak.

Bütün toplumu bir parti başkanı mı temsil eder?

Hem parti genel başkanı, hem cumhurbaşkanı, hem başkomutan… Bütün kararlar partili olacak. Tek parti devleti kurulacak.

Ülke fermanlarla mı yönetilir?

Cumhurbaşkanı kararnamelerle, talimatlarla ülkeyi yönetecek. İstediğinde savaş, istediğinde olağanüstü hal ilan edecek. Seçilmişleri görevden alıp, halkın iradesini kayyımlarla gasp edecek.

Güdümlü Meclis mi olur?

Cumhurbaşkanı, partisinin milletvekillerini genel başkan olarak seçecek. Meclis’in çoğunluğu onun sözünden çıkamayacak.

Ülkenin tapusu tek kişiye mi verilir?

Bütçeyi tek kişi hazırlayacak. Hazine’yi tek kişi yönetecek. İstediği yere, istediği

parayı harcayacak.

Hesap vermeyen yönetici mi olur?

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanları, kolay kolay asla yargılanamayacak. Yargılansalar bile kendi atadıkları hakimler tarafından yargılanacaklar. Ömür boyu dokunulmazlıkları olacak.

Bu şekilde anayasa mı hazırlanır?

Olağanüstü hal şartlarında, seçilmişler cezaevindeyken, gizli pazarlıklarla bir teklif hazırlanıyor, topluma dayatılıyor. Geleceğimiz ipotek altına alınıyor.

Bu anayasa teklifinde kadınlarla ilgili tek bir kelime var mı? Yok.

Hayır böyle olmaz diyoruz.

Hepimizin anayasası nasıl olmalı?

• Halkın egemenliğini, demokrasiyi esas almalı

• Herkes için adaletli, hakkaniyetli olmalı

• Kimseye sınırsız yetki vermemeli

• Yetkilerin kötüye kullanımını önlemeli

• Kadın özgürlükçü ve eşitlikçi olmalı

• İnsan ve doğa haklarına dayanmalı

• Özgürlüğü, eşitliği ve emeği korumalı

• Etnik, dini, kültürel zenginliği, çoğulculuğu tanımalı

• En geniş mutabakatla hazırlanmalı

En güzel anayasayı beraber yapalım.”

HDP kampanyaya başladı: ‘Hayır’ oyu çoktan çıktı, ayıktırmayın böyle devam etsinler

