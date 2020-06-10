HDP’den Güven ve Farisoğulları için AYM’ye başvuru

HDP, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliğinin düşürülme kararının iptali ve iadesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Fotoğraf: MA

Hakkari milletvekili Güven ve Diyarbakır milletvekili Farisoğulları’nın yanısıra CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da vekilliği düşürülmüş ve üç isim 5 Haziran’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Daha sonra Berberoğlu ve Güven tahliye edilmişti.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç şunları söyledi: “Bizim tespitimize göre geçtiğimiz hafta atılan adım Anayasanın 2. 10. 13. 25. 26. 67. ve 83. maddelerine aykırıdır, TBMM İçtüzüğünün 133. maddesine aykırıdır. AİHS’in 10. 11. ve 12 . maddelerine aykırıdır. Biz bu nedenle demokratik iradenin çiğnenmesinden ulusal ve uluslararası mevzuat ve TBMM teammüllerine aykırılıktan dolayı, bu uygulamanın iptali ve milletvekilliklerinin iadesi için başvuru yaptık.

Türkiye’de yargıda çok büyük sorun yaşandığına dikkat çeken Oluç, AYM başkanının açıklamalarının ‘yargıda tuzun koktuğunu gösterdiğini‘ söyledi.

‘Sarayın paralel anayasası uygulanıyor’

HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliklerinin düşürülmesi ve kayyım atamalarını da değerlendiren Oluç, şöyle devam etti: “ Demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına dair bütün uygulamalar bunun göstergesidir. Bu anayasa uygulanmıyor ama bir paralel anayasa var. Sarayın bir paralel anayasası var. O anayasa uygulanıyor. Yani hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukukunun geçerli olduğu bir paralel anayasa uygulanıyor. AYM başkanının söyledikleri buna dair çok önemli veriler sunuyor. Bu konuda AYM’ye iki çağrı yapmak istiyoruz. AYM hukukun üstünlüğü, evrensel, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranılması Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler, var olan anayasa ve uluslararası demokratik sözleşmeler doğrultusunda adım atılmalı, Sarayın paralel anayasası doğrultusunda adım atmamalıdır. Ama bir çağrımız da HSK’yedir. HSK’nin de aslında neye hizmet ettiği ortadadır. İkinci çağrımız orayadır. Hiç umutlu değiliz, bağımsız ve tarafsız davranacağız konusunda.”