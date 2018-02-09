HDP’den gözaltılara tepki: Diz çökmeyeceğimizi artık anlamış olmalılar

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sabah saatlerinde partisinin bileşenlerine yönelik operasyonda kaç kişinin gözaltına alındığını öğrenemediklerini söyledi ve ekledi: “Diz çökmeyeceğimizi artık anlamış olmalılar.”

Operasyonda Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay da bulunuyor.

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Önceki gün de HDP ve HDK üye ve yöneticilerine dönük yapılan ev baskınlarında, hakkında yakalama kararı çıkartılan 43 kişiden 31’i gözaltına alınmıştı.

Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Önder, sözlerine şöyle başladı: “Savaş koşullarındayız, bu savaşı başka başka adlarla ve dünyanın her yerinde bilindik basit propaganda yöntemleriyle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Mutlak bir Kürt düşmanlığı etrafında örgütlüyorlar. Bunu yaparak savaşın vahşetini gözlerden uzak tutmaya çalışıyorlar.”

15 gündür bütün vekillerimiz, il ve ilçe eş başkanlarımız fiilen STK, kurum, ev ziyaretlerine başladılar. Gittiğimiz her kuruma ve HDP’nin bütün bileşenlerine dönük amansız bir tutuklama furyası başladı” diyen Önder, yürütülen politikanın ‘hoyratça’ olduğunu savundu.

Önder şöyle devam etti: “Özellikle bu sabah HDK bileşenlerine dönük operasyonun son bulmasını istiyoruz. Bununla diz çökmeyeceğimizi artık anlamış olmalılar. Ama devlet dediğiniz şey biraz da aptallıkla bezelidir. Anlamıyorlar ama anlatacağız. Bu kongre onlara da cevap olacak.”