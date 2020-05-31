HDP’den ‘Gezi’ mesajı: O direnişi doğuran koşullar ve ortam değişmedi

HDP, Gezi Parkı eylemlerinin ‘kolektif bir umut hareketi’ olduğunu vurguladı: “Bugün hala o direnişi doğuran koşullar ve ortam değişmedi. Demokrasi, barış ve eşitlik için mücadeleyi büyütme ihtiyacı azalmadı, aksine arttı.”

Fotoğraflar: Reuters (Arşiv)

Eylemlerin 7’inci yılı vesilesiyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul’un merkezinde halkın ortak varlığı olan ağaçların bir rant için sökülmeye başlanması ve bir parkın nasıl düzenleneceğinin halka sorulmamasını protesto edenlerin başlattığı barışçıl itiraz ve demokratik sivil itaatsizliğe karşı AKP’nin cevabı şiddet oldu. Bu saldırı ve şiddet dalgası, 11 canı aramızdan aldı, binlerce kişiyi yaraladı. İktidarın nobranlığı büyürken, demokratik kamuoyunun sesi de ülkenin her tarafından yükselmeye başlayarak benzersiz bir direniş ruhu yarattı.”

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‘Umut ekilebilir‘

Gezi’de yaşamını yitirenlerin anıldığı açıklamada şunlar söylendi: “Umut ekilebilir, ürünü alınabilir bir şeydir. Toplumsal gerçekliğimizin, hakikate yürüyen adımlarının tek bir adıma dönüşmesidir. Bu anlamda karanlıkta yaktığı ışık daima var olacaktır ve yolumuzu aydınlatacaktır. Bizler, yani halklar, ötekiler; mücadelesini yürürken öğrenenler, emekle yoğuranlar, büyük bedellerle var edenler için bir ağaç etrafında toplanmanın anlamını iktidar sahipleri bilmez. Ağaç, Gezi’den beri bizim için bir yaşam dilidir. Bu dili milyonlar konuştu, konuşmaya devam edecek.”

‘Koşullar değişmedi‘

Gezi’de hayatını kaybedenlerin unutulmayacağı ve unutturulmayacağı ifade edilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Bilindiği üzere bugün hala o direnişi doğuran koşullar ve ortam değişmedi. Demokrasi, barış ve eşitlik için mücadeleyi büyütme ihtiyacı azalmadı, aksine arttı. Çünkü iktidar adalet ve özgürlüğü değil; adaletsizliği, gerginliği, kutuplaştırmayı, şiddeti, çatışmayı ve hukuksuzluğu büyüttü. Devlet, kendi vatandaşına savaş açarak, bunu sokakta gündelik bir ritüele dönüştürürken, onuru ile mücadele eden bizler, onuru ile söz kurmaya ve susmamaya devam ediyoruz. Siyaseti rüşvet, adaleti yolsuzluk, dili zehirli ve vicdani kör bir rejimin tüm saldırılarına karşı park hepimizin, ağaç hepimizin, su hepimizin, hava hepimizin, dere hepimizin, toprak hepimizin ve yaşam hepimizin diyoruz. Nurhak’lardan Gezi Direnişi’ne özgürlük ve demokrasi için direnirken yitirdiğimiz canlarımızı tekrardan hürmetle yad ederken; mücadele sözümüzü yineliyoruz.”