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HDP’den ‘Eren Bülbül’ mesajı: Sorumluluğu bulunanları kınıyoruz

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HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün öldürülmesine dair mesajında “Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz” dedi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında 15 yaşındaki Eren Bülbül ve uzman çavuş Ferhat Gedik hayatını kaybetmişti.

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Bülbül’ün bölgede gördüğü PKK’lıları ihbar ettiği belirtilmişti.

Yazılı bir açıklama yapan Kemalbay şöyle dedi: “Trabzon’un Maçka ilçesinde çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. 15 yaşında bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi kabul edilemez. Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz. Eren Bülbül’e rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Barışı ve demokrasiyi inşa etmek için tüm kararlılığımızla mücadeleye devam edeceğiz. ‘Ölüm’ ve ‘çocuk’ sözcüklerinin yan yana durmayacağı günler için çabalarımızı sürdüreceğiz.”

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