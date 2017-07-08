HDP’den Erdoğan’a: Tarih kimin terörist olduğunu gösterecek

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), partinin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘terörist’ ilan eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Tarih kimin terörist olduğunu gösterecek” diye yanıt yerdi.

Erdoğan, G20 zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Demirtaş ve Kürt vekiller ne zaman hapisten çıkacak?” sorusu üzerine “O söylediğiniz kişi bir teröristtir” demişti.

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‘Demirtaş milyonların iradesidir’

HDP Merkez Yürütme Kurulu imzalı açıklamada Demirtaş için şu ifadeler kullanıldı: “Demirtaş terörist değil, HDP’nin eş genel başkanı ve milyonların iradesidir. Milletvekilidir. Cumhurbaşkanlığına aday olmuş onurlu bir kişidir. Mücadelesi ve fikirleriyle Türkiye’de yaşayan halkların gönlünde ve zihninde yer etmiş, umut olmuş bir insandır ve siyasetçidir.”

‘Tarih kimin terörist olduğunu gösterecek’

Erdoğan’ın bu ifadesiyle sürmekte olan davalara ve yargıya açıkça müdahale ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi’ni açıkça tehdit etmektedir. Tüm bunların yanı sıra, Erdoğan’ın Demirtaş için terörist demesinden tam bir cümle önce ‘Türkiye bir hukuk devletidir’, bir dakika sonra ise ‘Bizde yargı bağımsızdır’ demesi ibretliktir ve yalandır. Bir cumhurbaşkanının bu şekilde konuşması asla kabul edilebilir değildir. Erdoğan’ın bu ifadesini en sert biçimde kınıyoruz, protesto ediyoruz. Tarih kimin terörist olduğunu gösterecektir. AKP genel başkanının haddini bilmez bu sözlerinin hesabını siyaseten ve uluslararası hukuk alanında soracağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.”