HDP’den Erdoğan’a: Seçim manifestosuyla, yarattığı enkazı kurtarmaya soyundu

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim manifestosu açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi: “Seçime giderken ortaya bir enkaz bıraktınız. Sanki bu enkazı yaratanlar kendileri değilmiş gibi şimdi bir de kurtarıcılığa soyundular. AKP’nin manifestosu, bir çöküş manifestosudur.”

Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde halka, ‘taarafsız yargı, demokrasi, düşük cari açık, istihdam artışı’ vaadinde bulunmuştu.

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Partisinin Meclis’te düzenlenen grup toplantısında konuşan eş genel başkan Buldan, 24 Haziran’daki seçimlere sayılı günler kaldığına işaret ederek “Halkımız, kendi iradesini yok sayanlara en güçlü cevabı vermeye hazırlanıyor. Halkımız, ‘HDP’yi sandığa gömün’ talimatı verenleri, HDP’nin seçim çalışmalarını hukuk dışı yollarla engellemeye çalışanları sandığa öyle bir gömecek ki, o sandıktan bir daha çıkamayacaklar” dedi.

AKP-MHP ve CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti ittifaklarını Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak, demokrasiyi krizden kurtarabilecek ittifaklar olmadığını savunan Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir tarafta tekçi, milliyetçi sağ bir ittifak var. Diğer tarafta ise Türkiye halklarının ihtiyacı olan demokratik, özgürlükçü çizgiyi temsil eden HDP var. AKP ve MHP kendilerini kurtarabilmek için denize düşenin yılana sarıldığı gibi birbirlerine sahip çıktılar. Onların ittifakı aslında korku, kaybetme ve çöküş ittifakıdır. Krizle geldiler krizle gidecekler. Sağda kesişen bu ittifaklar aynı zamanda HDP’ye karşı kurulan bir ittifaklardır. Hedefleri sadece HDP, demokratik siyasetin dışında kalsın ve parlamentoda temsil edilmesindir. Bunun için kendi aralarında ittifak yaparak barajı bizim için korudular. Şunu bilsinler ki, biz o barajları halkımızın öz gücüyle patlatacağız ve 24 Haziran gecesi, HDP’nin karşısında utanacaklar, yüzleri kızaracak ve köşe bucak kaçmaya çalışacaklar.”

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’24 Haziran’da hesaplaşmak, asli görevimizdir’

HDP eş genel başkanı, kimseyle kapalı kapılar ardında pazarlık yapmadıklarını ve kimsenin peşinden de koşmadıklarını belirterek “Bizim ittifakımız, halklarımızdır. Hem Kürt halkının kendi içindeki ittifakı, hem de Türkiye demokrasi ve emek güçleriyle olan ittifakımız, en ilkeli, onurlu ittifaktır” dedi.

Buldan, Erdoğan’ın açıkladığı seçim manifestosuna da değindi ve şöyle konuştu: “Seçime giderken ortaya bir enkaz bıraktınız. Sanki bu enkazı yaratanlar kendileri değilmiş gibi şimdi bir de kurtarıcılığa soyundular. AKP’nin manifestosu, tam bir çöküş ve bitiş manifestosudur. Erdoğan, sayfalar dolusu manifesto açıklaya dursun, halk 24 Haziran manifestosunu yazıyor. 24 Haziran’da hem AKP düşecek hem de enflasyon düşecek. Siz gidince her şey düzelecek. Tüm ülkeyi karanlığa çeviren, kendisinden olmayana yaşam hakkı tanımayan bu faşizan zihniyetle 24 Haziran’da hesaplaşmak HDP’nin en asli görevlerinden biridir. Bu iktidardan kurtulmanın yolu HDP ve Demirtaş etrafında oluşturulacak toplumsal kenetlenmeden geçmektedir. HDP’nin olmadığı bir ortamda ülkenin nefessiz kalacağını buradan bir kez daha ifade etmek isteriz.”