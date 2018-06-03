HDP’den Erdoğan’a cevap: 6-8 Ekim komisyonu talebini AKP’liler reddetti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş için “53 Kürt kardeşimizin kanı ellerine bulanmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki seçim bürosu açılışına katılan Buldan, Erdoğan’ın Diyarbarkır’da seçmenlerine seslendiğini söyledi.

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“Ama inanın bu kadar Amedli yok meydanda. O meydanda taşıma bir kitle var. Batman’dan, Mardin’den polis çocuklarını ve eşlerini getirmişler. Buranın yarısı kadar kitle var” diyen HDP lideri, cumhurbaşkanını sürekli Edirne’den bahsettiğini ifade etti.

Erdoğan, konuşmasında Edirne Cezaevi’nde bulunan, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a sert sözlerle yüklenmişti.

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‘Komisyon istedik, AKP reddetti’

Buldan, sözlerine şöyle devam etti: “Sürekli Demirtaş’tan bahsediyor. Sanırım bu ara Demirtaş, Erdoğan’ın uykularını kaçırıyor, sürekli Recep Tayyip Erdoğan’ın rüyasında. Artık korkmaya başlamış. Korkunun ecele faydası yok. Gidiyorsun Tayyip bey, uğurlar olsun, güle güle. Bugün Amed meydanında sadece HDP ve Demirtaş var. Birkaç gündür Demirtaş’ı ağzına almış. 6-8 Ekim olaylarını anlatıyor. ’53 insanın kanı Demirtaş’ın elinde’ diyor. Bu iftirayı, bu yalanı birkaç gündür ağzına almış. Buradan soruyoruz. Biz ‘TBMM’de 6-8 ekim olaylarını araştırmak için komisyon kuralım’ dedik. ‘Bu insanları kim öldürmüş, açığa çıkaralım’ dedik ama AKP’li vekiller bu talebimizi reddetti. Araştırılmasına izin vermedi. Çünkü biliyorlar ki 6-8 Ekim’de yaşamını yitiren tüm insanlar, güvenlik güçlerinin silahıyla katledildiler.”

Buldan, “Buradan Tayyip beye sesleniyoruz… Eli kanlı kim, ortaya çıkacak. Sur’daki insanlarımızı, Gever’deki insanlarımızı katledenler, Cizre’de Nusaybin’de evlerimizi yerle bir edenler, çocuklarımızın katledilmesine sebep olanlar bugün bu ülkeyi yönetenlerdir. AKP hükümetidir” dedi.

‘Yasin Börü’nü acısı yüreğimizde’

6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybedenlerin HDP’li olduğunu ifade eden Buldan, şunları kaydetti: “Biz bütün bu yaşananların kimin emriyle gerçekleştiğini biliyoruz. 6-8 Ekim olaylarında yaşamını yitiren insanlarımız HDP’liydi. 50 insan bizim partimizin üyesiydi. Orada siyaseten üzerinde durdukları Yasin Börü meselesi var. Biz Yasin Börü’nün acısını da yüreğimizde hissettik. Biz onun da yaşamını yitirmemesi için çaba sarf ettik. Ama siz bütün bu olayları Selahattin Demirtaş yapmış gibi bugün seçim kampanyası yürütüyorsunuz. Yazıklar olsun.”