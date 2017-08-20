HDP’den Erdoğan’a: Bu ülkeyi racon kesenler mi yönetmeli?

HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ sona erdi.

Tutuklu eş başkanı ve vekillerinin serbest bırakılmasıyla talebiyle sırasıyla Diyarbakır, İstanbul ve Van’da nöbet tutan HDP’liler, İzmir’deki bir haftalık nöbetin ardından eylemlerini bitirdi.

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HDP’liler, nöbetin tutulduğu Gündoğdu Meydanı’ndan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne yürüdü.

Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Türkiye’nin ‘tek adam rejimi’yle yönetilmeye çalışıldığını savunarak, bu rejimin kendisini kurumsallaştırmak için bir yol haritası çizdiğini söyledi.

‘Gazeteciler rehin alındı’

“Bu yol haritasına göre eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, partililerimiz rehin alınmış durumda, özgür basın ve gazeteciler rehin alınmış durumda” diyen HDP lideri, ‘Türkiye’nin en kıymetli akademisyenlerinin işten atıldığını, sivil bir ölüme mahkum edilmiş göründüğünü’ kaydetti.

Kemalbay, çözüm sürecine dair şunları anlattı: “2013 yılından 2015’e kadar Türkiye evlere tabutların gitmediği, insanların siyaseti, sorunlarını konuşabildiği bir dönem yaşadı. İşte o iki yıl bir barış ve müzakere süreci inşa edilmeye çalışıyordu. Bugünlerde Kolombiya’da devlet ile halk arasındaki çatışmalar barışın inşa edilmesi sürecine evriliyor. Kolombiya halkları başardı. Fakat biz yeniden savaşın içine doğru sürükleniyoruz. Bugün 90’lardaki gibi 12 Eylül’deki gibi hapishanelerde tekrar işkenceler tek tip kıyafetler gündeme geldiyse işte bu savaş yüzündendir. Kolombiya halkı savaşın son nefesini görüyor, fakat biz şimdi kırbaçlanmış, azgınlaşmış bir savaşa doğru sürükleniyoruz. İşte bizim ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’miz bu gidişi durdurmak içindir. Yeni bir süreç halkların mücadelesi ile başlayabilir. Barışı inşa edeceğiz, birlikte kazanacağız.”

‘Racon’ cevabı

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, AKP içindeki tartışmalarda kendisi adına konuşanları işaret ederek “Birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yok. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim” demişti.

Kemalbay, Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak şunları kaydetti: “Bizler faşizmin kurumsallaşmasına karşı mücadele yürütüyoruz. Bugün Tayyip Erdoğan racon kesmekten bahsediyor. Bu ülkeyi racon kesenler mi yönetmeli? Ne yaparsanız yapın bizler demokrasiyi bu topluma yaşatacağız, barışı, özgürlüğü, adaleti yeniden tesis edeceğiz, Türkiye halklarını özgürleştirmek için birleşerek mücadelemizi sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz.”